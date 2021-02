Prince of Persia : le remake du jeu les sables du temps encore repoussé

Alors que la sortie du remake du jeu Prince of Persia : Les sables du temps était planifié pour une sortie le 18 mars de cette année, les développeurs ont annoncé que la sortie serait à nouveau repoussée sans donner de nouvelle date cette fois-ci. Une période bien triste pour les fans de jeux vidéos qui ont appris que Overwatch 2 et Diablo 4 ne sortiront pas cette année.

Ce nouveau délai que prennent les développeurs d’ici la sortie non planifiée va être utilisé pour « s’assurer de la fraîcheur du titre tout en restant fidèle à l’original », selon l’équipe. C’est la seconde fois que le titre est repoussé alors que la sortie était initialement prévue pour septembre 2020.

Pas de date, mais merci de votre patience

L’information de ce nouveau délai a été publiée au travers le compte Twitter du jeu et il a été confirmé qu’aucune nouvelle date de sortie n’était prévue. Les développeurs ont remercié la communauté pour sa patience et son soutien et reconnaissent que l’annonce de ce nouveau report est une grosse surprise étant donné que le jeu était censé sortir dans un mois.

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

« Depuis l’annonce de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake en septembre, nous avons vu une vague de commentaires de votre part sur cette franchise bien-aimée. C’est votre passion et votre soutien qui poussent nos équipes de développement à créer le meilleur jeu possible. Cela dit, nous avons pris la décision de reporter la sortie de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake à une date ultérieure. Ce temps de développement supplémentaire permettra à nos équipes de livrer un remake frais tout en restant fidèle à l’original. Dans le même temps, nous tenons à vous remercier de votre soutien. »

Une absence de communication pour un jeu attendu

Ce tweet est le premier depuis décembre 2020, période pendant laquelle le premier report avait été annoncé. L’absence de communication n’a pas découragé ceux qui attendaient ce jeu avec espoir. Maintenant les nouvelles sont là et, alors que nous étions dans le mois de la sortie, il va falloir faire une nouvelle fois preuve de patience.

Alors que le remake cherchera effectivement à capturer l’essence d’un classique de Prince of Persia, il bénéficiera d’améliorations modernes pour sublimer l’expérience de jeu. De nouvelles cinématiques, de meilleurs sons et animations, un système de combats et de contrôles retravaillés font partie des nouvelles fonctionnalités vantées par Ubisoft. Les joueurs auront également la possibilité de revenir aux contrôles d’origine s’ils souhaitent une expérience plus nostalgique, ce qui est tout à l’honneur du remake.

