Privateer Space: le co-fondateur d’Apple crée lui aussi son entreprise spatiale

Le domaine spatial semble décidément intéresser bon nombre de grandes entreprises. Le mois de juillet a été ponctué de voyages dans l’Espace: Richard Branson (Virgin Galactic) a même été le premier touriste spatial. C’est maintenant Steve Wozniak, le co-fondateur d’Apple qui lance son entreprise spatiale. En effet, c’est ce qu’il a annoncé sur Twitter, en disant qu’une entreprise spatiale privée allait voir le jour, et qu’elle ne serait pas comme mes autres. Toutefois, il n’en révèle pas plus. Mais le tweet est accompagné d’une mystérieuse vidéo.

Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, et co-fondateur de Privateer Space – Crédits : Getty Images

Conquérir l’Espace pour le bien de la planète Terre?

La vidéo ressemble à une publicité qu’aurait pu faire Apple. Des séquences courtes montrant des familles, amis, enfants, des actualités liées au climat, et des images de la planète Terre. Le tout, accompagné d’une bande-son émouvante, et d’un narrateur au discours ambitieux, mais qui donne peu d’informations sur les intentions de Steve Wozniak. « Ensemble, nous irons loin. Nous veillerons les uns sur les autres. Nous résoudrons les problèmes ensemble. Ce n’est pas une course. Ce n’est pas une compétition ou un jeu. Nous ne sommes pas une seule personne, une entreprise, une nation. Nous sommes une seule planète (…) Et c’est à nous de travailler ensemble pour faire le bien. Alors prenons soin de ce que nous avons pour que la prochaine génération soit meilleure ». La vidéo se termine sur le slogan « Le ciel n’est plus la limite ».

Le clip vidéo est signé Privateer Space, fruit de la collaboration entre Steve Wozniak et Alex Fielding. Ce dernier est le fondateur de Ripcord, et a également travaillé comme ingénieur chez Apple. Le texte sous la vidéo précise que Privateer Space a pour but de garder l’Espace sûr et accessible à toute l’humanité. S’agira-t-il d’une entreprise de nettoyage de l’Espace, comme c’est le cas pour Astroscale ? Les réponses ne devraient plus tarder à arriver : le duo devrait dévoiler plus d’informations lors de la conférence AMOS Tech 2021, qui aura lieu à Maui (Hawaï) du 14 au 17 septembre prochain.

Source: Twitter