Pro Display : le prochain écran d’Apple pourrait être équipé d’une puce A13

Si pendant de nombreuses années, les écrans n’embarquaient pas de fonctionnalités connectées dédiées et de caractéristiques autres que celles liées à leur dalle, certains constructeurs semblent vouloir changer la donne. C’est notamment le cas de Samsung avec sa gamme Smart Monitor, qui a réussi à allier le meilleur d’un écran et d’un téléviseur connecté dans un seul et même produit. Apple serait-il en bonne phase de faire de même, avec un futur écran Pro Display équipé d’une puce A13 ?

L’écran Apple Pro Display XDR à côté du Mac Pro – Crédit : Apple

En effet, selon un rapport du site 9to5Mac, Apple serait en train de développer un nouvel écran d’une puce A13. Pour rappel, c’est cette puce qui équipe déjà les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Mais également le dernier iPhone SE 2020. Mais quel serait l’intérêt d’une puce ou d’un processeur aussi puissant dans un écran externe ?

Le rapport de 9to5Mac ne permet pas d’en savoir plus pour le moment. Baptisé J327, cet écran Pro Display n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements. Difficile de se prononcer, donc. Bien que l’on puisse imaginer un écran capable d’aider l’ordinateur dans certaines tâches… ou dans certains calculs, pour le traitement de l’image notamment.

Vers un écran Pro Display avec des fonctions connectées ?

Une telle puce laisse aussi présager l’ajout de fonctionnalités connectées sur les futurs écrans Apple — à l’instar de Samsung et de son Smart Monitor. De quoi pouvoir profiter de technologies comme AirPlay sans dépendre d’un autre appareil. Une fonctionnalité moins probable pour la gamme Pro Display, dédiées aux professionnels de l’image, mais qui pourrait tout à fait avoir sa place sur d’autres écrans de la marque à la pomme dans le futur.

Dans tous les cas, la présence de processeurs dans nos écrans n’est pas une nouveauté. Il faut cependant bien avouer qu’une puce A13 est largement plus puissante que n’importe quel composant de nos écrans actuels. Une idée prometteuse mais qui laisse imaginer une facture élevée.

Pour rappel, le premier écran Pro Display XDR se vend à partir de 5500€ sur le site d’Apple et peut monter jusqu’à 6500€. Sans compter le fameux pied de support à 1000€ qui a fait couler tant d’encre. Un prix et des caractéristiques qui répondent résolument à des usages professionnels.

Source : Ubergizmo