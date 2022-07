Profitez de 100€ de réduction sur le Honor Magic 4 Pro chez Darty

Voir l’offre chez Darty

Vous cherchez un smartphone à prix mini ? On a trouvé l’offre parfaite pour vous : le Honor Magic 4 Pro 256Go noir 5G avec une réduction exceptionnelle de 100€.

En vous rendant très vite chez Darty, vous pouvez ainsi vous procurer le smartphone pour moins de 1000€ ! Le Honor Magic 4 Pro 256Go est en effet à seulement 999€ au lieu de 1099€ habituellement. Vous profitez d’un smartphone très haut de gamme tout en économisant de l’argent grâce à Darty.

En prime, en commandant le smartphone chez Darty, vous profitez aussi de plusieurs cadeaux :

100€ de bonus reprise

4 mois d’abonnement offert pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille

Le Honor Magic 4 Pro : une combinaison révolutionnaire de première classe

Clairement haut de gamme, le Honor Magix 4 Pro vous permet de profiter de nombreuses prestations exceptionnelles. Il propose notamment un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui peut aller de 1 à 120Hz et une gradation PWM de 1920Hz. C’est une première dans le secteur des smartphones et cela permet de réduire grandement la fatigue oculaire.

Avec son HDR ajustable, le smartphone peut optimiser l’omage et même transformer des vidéos SDR en HDR. Certifié IP68, il résiste à l’eau et à la poussière et peut donc vous accompagner dans toutes vos activités.

Côté autonomie, on reste sur des prestations haut de gamme avec une batterie de 4600 mAh qui fournit toute l’énergie nécessaire pour tenir toute une journée. De plus, grâce à sa SuperCharge 100W sans fil, il peut être rechargé à 50% en seulement 15 minutes. Pour tenir longtemps et dans de bonnes conditions, il propose finalement aussi un système de refroidissement liquide VC ultra-fin. Vous pouvez donc jouer à des jeux en ligne sans vous arrêter et sans craindre de vous brûler les mains.

Sur sa fiche technique, on trouve également :

8Go de RAM

Un écran de 6,81″

Un capteur arrière de 50Mpx

Un capteur avant de 12 Mpx

Un processeur Snapdragon 8 Gen 1 Octa-core 1

La compatibilité 5G

Vous êtes intéressé par le smartphone ? Rendez-vous donc très vite chez Darty pour en profiter à prix mini.