Profitez de 100Go d’Internet pour moins de 13€ chez Bouygues Telecom

C’est Noël avant l’heure chez Bouygues Telecom ! Jusqu’au 22 décembre prochain (inclus), l’opérateur casse les prix de ses forfaits mobiles et propose plusieurs exclusivités web.

Parmi elles, on trouve un forfait Very B&You 100Go à seulement 12,99€/mois, et ce, sans engagement. Le forfait propose les services suivants :

Les appels et SMS/MMS en illimité en France métropolitaine.

100Go de data dont 15Go utilisables en Europe et dans les DOM.

En prime, en souscrivant une offre mobile Very B&You, vous profitez du réseau mobile 4G de Bouygues Telecom. Celui-ci est présent partout en France, à la plage comme à la montagne ou encore en campagne et en ville. L’opérateur couvre 99% de la population hexagonale.

100Mo, 40Go, 200Go : le meilleur des offres mobiles chez Bouygues Telecom

Jusqu’au 22 décembre prochain (inclus), Bouygues Telecom vous propose plusieurs autres offres mobiles à prix cassé. Vous pouvez par exemple souscrire un forfait 200Go pour seulement 14,99€/mois, sans engagement. L’offre mobile propose :

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

200Go d’Internet mobile dont 15Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Bouygues Telecom vous propose aussi le forfait 40Go à seulement 9,99€/mois, sans engagement. Le forfait inclut :

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

40Go d’Internet mobile dont 16Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Enfin, pour les plus petits budgets, Bouygues Telecom propose aussi un forfait 100Mo à seulement 4,99€/mois, sans engagement. Pour ce prix, il inclut :

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

100Mo d’Internet mobile valables en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM.

Vous êtes intéressé par l’une de ces offres ? Rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom pour en profiter !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.