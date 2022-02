Profitez de 100Go pour moins de 10€ par mois avec Bouygues Telecom

C’est la fête chez Bouygues Telecom ! Pendant encore quelques jours, vous pouvez profiter d’une multitude de forfaits B&You à prix cassé. Parmi les offres, on trouve le forfait B&You 100Go à seulement 9,99€/mois, sans engagement.

En souscrivant cette offre, vous profitez des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi de 100Go d’Internet mobile, dont 15Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Les forfaits B&You à partir de 4,99€/mois

Bouygues Telecom a pensé à tout le monde et propose également ses autres offres B&You à prix mini. Vous pouvez ainsi souscrire le forfait 5Go pour seulement 4,99€/mois et profiter de 5Go d’Internet mobile ( valables en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM), ainsi que des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

Vous avez besoin de plus de Gigas ? Pas de problème. Bouygues Telecom vous propose aussi le forfait 200Go à prix cassé. Pour seulement 11,99€/mois, sans engagement, il vous fait profiter des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que de 200Go d’Internet, dont 20Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Dernière offre, et pas des moindres : Bouygues Telecom vous propose le forfait 130Go 5G pour seulement 24,99€/mois, sans engagement. Pour moins de 25€/mois, vous pouvez ainsi découvrir la rapidité de la 5G et profiter de 130Go d’Internet en 5G/4G, dont 20Go utilisables en Europe et dans les DOM avec en prime les appels et SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine.

Attention, rappelons que toutes ces offres ne sont valables que jusqu’à jeudi soir prochain (inclus). Ne perdez donc pas une seconde et rendez-vous dès maintenant sur le site de Bouygues Telecom.

Précisons qu’avec Bouygues Telecom, vous êtes sûr d’avoir toujours du réseau, et ce, que vous soyez à la campagne, à la plage, en montagne ou encore en ville. L’opérateur couvre en effet 99% de la population en 4G.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.