Profitez de 20% de réduction sur la Fitbit Inspire 2 chez Darty

La Fitbit Inspire 2 noir est en ce moment à 79,99€ au lieu de 99,99€ chez Darty. Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’enseigne vous propose également un abonnement d’un an gratuit à Fitbit premium !

Précisons de plus que la Fitbit Inspire 2 est garantie 2 ans chez Darty et que les frais de livraison sont offerts.

La Fitbit Inspire 2 : tous les avantages d’un bracelet connecté à petit prix

Disponible pour moins de 80€, la Fitbit Inspire 2 présente une fiche technique plus qu’intéressante. Une fois connectée au GPS de votre smartphone, elle vous permet de suivre en temps réel toutes vos activités sportives. Grâce à sa fonction SmartTrack, elle peut reconnaître automatiquement le sport que vous pratiquez, que vous soyez en train de faire de la marche, du vélo, de la natation, etc. Elle suit aussi vos pas et peut vous indiquer les calories brûlées dans votre journée.

Très simple d’utilisation, elle vous propose un tableau de bord facile à lire et un écran tactile rétro-éclairé très intuitif. Avec la Fitbit Inspire 2, vous pouvez également suivre votre sommeil et analyser vos phases de sommeil léger, profond ou paradoxal.

Pour les personnes menstruées, la Fitbit Inspire 2 propose le suivi du cycle et des séances de respiration personnalisées et basées sur la fréquence cardiaque afin de vous aider à mieux gérer les douleurs mineures ou le stress.

Adaptée à la vie quotidienne, la Fitbit Inspire 2 vous propose de vous réveiller en douceur via des alarmes silencieuses qui vibrent directement sur le poignet. Enfin, son bracelet en silicone vous offre un confort optimal.

