Profitez de 300€ de remise sur le Vivo X51 5G chez Darty

Grosse baisse de prix sur le smartphone Vivo X51 5G 256Go Alpha Grey chez Darty ! L’enseigne vous le propose en effet avec 300€ de réduction. Le smartphone se retrouve ainsi à 499€ au lieu de 799€.

En prime, si vous achetez le Vivo X51 5G avant le 5 juin prochain (inclus) et que vous souscrivez une offre Bbox de Bouygues Telecom, vous pouvez profiter de 100€ de remise supplémentaire sur le mobile. Le Vivo X51 5G vous revient alors à seulement 399€.

Des images incroyablement nettes grâce au système de caméra Gimbal

Doté d’un design épuré et compatible avec la 5G, le Vivo X51 vous propose un système révolutionnaire : le système de caméra Gimbal. Grâce à une suspension à double bille, cette technologie vous permet une stabilisation 3D souple. La technologie vous permet également de couvrir des angles de 300% plus importants qu’avec une stabilisation optique classique. Vous pouvez ainsi filmer tout ce que vous voulez et quand vous le souhaitez, que vous soyez en skate, en vélo ou en voiture. Vos images seront nettes et précises.

Le reste de la fiche technique du Vivo X51 est tout aussi impressionnant. Le smartphone comprend notamment :

Un processeur Qualcomm Snapdragon 765G.

Un écran AMOLED 6,5 pouces 2400 x 1080

Un capteur frontal 32Mp

4 capteurs arrière (48Mp, 13Mp, 8Mp et 8Mp)

256Go de mémoire interne

Une batterie de 4315 mAh

Pour profiter de ce smartphone avec pas moins de 300 euros de réduction, il n’y a qu’une seule chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site de Darty.

