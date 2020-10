Profitez de 30€ offerts tous les 200€ d’achat chez Darty

Alerte vente flash chez Darty ! Jusqu’à lundi 12 octobre prochain, à 13h, l’enseigne vous propose de bénéficier de 30€ offerts tous les 200€ d’achat sur une large sélection de produits. Les rayons concernés par l’offre sont nombreux : petit électroménager, PC portables, PC de bureau, iMac et Macbook, tablettes et iPad, téléphonie mobile (hors iPhone) et TV-Vidéo (hors produits inférieurs à 499€).

Jusqu’à 90€ offerts en carte cadeau avec le code DARTY30

Pour profiter de cette offre exceptionnelle, il vous suffit d’utiliser le code de réduction DARTY30 lors de votre achat. Et bonne nouvelle : ce code de réduction est cumulable avec les promotions déjà en cours sur le site de Darty. La somme gagnée grâce à cette vente flash est automatiquement créditée sur une carte cadeau que vous recevez par mail après votre achat sur le site de Darty. Précisons cependant que votre carte cadeau ne peut pas dépasser 90€ par achat.

Concrètement, imaginons que vous souhaitez vous procurer le MacBook Apple Pro 13,3 pouces Touch Bar 256Go SSD avec 8Go de RAM et un processeur Intel Core i5 Quadricoeur à 2,4GhZ disponible en ce moment chez Darty avec 5% de réduction (à 1699,99€ au lieu de 1799,99€). Lors de votre achat, en inscrivant le code DARTY30, vous recevez par mail une carte cadeau Darty créditée de 90€. Vous gagnez littéralement de l’argent en faisant vos achats !

Attention, le code DARTY30 n’est pas valable sur les marques suivantes : Dyson, Miele, Jura, robots cuiseurs MAGIMIX Cook Expert et XL, MOULINEX Companion XL, i-Companion Touch, et Cookeo Touch, KENWOOD Cooking Chef Experience et Titanium Chef Patissier XL, expresso avec broyeur DELONGHI EPAM960.75.GLM et gammes de téléviseurs SAMSUNG QLED 2020 (Q95T, Q800T et Q950TS) et OLED 2020, SONY XH8, XH9, ZH8, et AG9.

Si vous êtes intéressé par cette vente flash, ne perdez pas une seule minute et rendez-vous dès à présent sur le site de Darty. L’offre prend fin le lundi 12 octobre à 13h. En parallèle, vous avez jusqu’au 24 décembre 2020 pour utiliser votre carte cadeau Darty. C’est presque comme si Darty vous offrait vos cadeaux de noël !

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.