Profitez de la fibre à moins de 16€ grâce à la Bbox must de Bouygues Telecom

Découvrez la fibre de Bouygues Telecom sans vous ruiner grâce à une offre exceptionnelle : la Bbox must fibre à moins de 16€/mois. On vous explique tout ce qu’il y a à savoir sur l’offre ci-dessous.

A l’occasion de la rentrée scolaire, Bouygues Telecom a décidé de vous gâter et vous propose une offre exceptionnelle valable jusqu’au 23 septembre prochain (inclus). Rendez-vous donc vite chez l’opérateur pour profiter de la Bbox must fibre à seulement 15,99€/mois la 1ère année, au lieu de 22,99€/mois !

Précisons qu’après un an d’abonnement, vous payez 40,99€/mois. Vous êtes également engagé pendant 24 mois.

Pour moins de 16€/mois, vous profitez ainsi de la vitesse de la fibre optique de Bouygues Telecom, mais aussi de plus de 180 chaînes TV et des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France + vers les fixes de plus de 110 pays.

Un confort optimal avec la Bbox must fibre de Bouygues Telecom

En souscrivant une offre Bbox must fibre chez Bouygues Telecom, vous profitez d’une vitesse de connexion très confortable. Le débit descendant va jusqu’à 1Gb/s et le débit montant jusqu’à 700Mb/s. Vous pouvez ainsi télécharger des fichiers lourds très rapidement et jouer à des jeux en ligne sans coupure. Vous profitez d’une expérience fluide et agréable.

Vous recevez également chez vous un décodeur TV Bbox 4K compatible avec Android TV. Vous avez ainsi accès à toutes les plateformes de streaming les plus connues comme Canal+, Prime Vidéo, Disney+ ou encore Netflix. Tous les derniers films et séries à la mode sont à un clic de votre télécommande.

La Bbox must fibre vous apporte de nombreux autres avantages comme par exemple :

L’Internet garanti dès le 1er jour grâce à une clé 4G (et 100Go inclus)

Une couverture WiFi au top et la possibilité d’effectuer des diagnostics WiFi depuis l’application

Bouygues Telecom.

L’installation gratuite de la fibre chez vous.

Précisons finalement qu’en souscrivant une offre Internet chez Bouygues Telecom, vous pouvez bénéficier de 100€ de remboursement sur les frais de résiliation de votre ancien fournisseur d’accès à Internet. Plus rien ne vous empêche donc de craquer dès maintenant pour la fibre de Bouygues Telecom.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.