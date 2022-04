Profitez de Mass Effect : Andromeda à moins de 5 euros

Mass Effect : Andromeda en promotion. ©EA

Mass Effect est une franchise de science-fiction dans laquelle l’humanité découvre une technologie extraterrestre qui va lui permettre de partir à la conquête de l’espace. Dans le cadre de ses remises de printemps, Amazon vous propose le jeu Mass Effect : Andromeda à -83 % soit 4,99 € au lieu de 29,99 €.

Sorti sur PS4, Xbox One et Windows, Mass Effect : Andromeda suit les efforts de colonisation du secteur Héléus de la galaxie d’Andromède. Ce jeu, de type action RPG vous demandera d’explorer la galaxie afin de vérifier s’il est possible d’y établir des avant-postes.

Vous incarnerez le Pionner, leader d’un groupe d’explorateurs ayant reçu un entrainement militaire et chacun de vos choix aura une influence sur la survie de l’humanité. Cet épisode vous amènera à affronter les Kert, un peuple extraterrestre souhaitant dominer toutes les races de l’univers et vous devrez lutter pour obtenir le contrôle du centre Meridian.

Mais ce n’est pas tout

Mass Effect Legendary Edition est également en promotion. ©EA

En parallèle, Amazon propose également Mass Effect Legendary Edition au prix de 24,99 € au lieu de 59,99 €, soit une remise de 59 %.

Dans cette édition, le joueur peut revivre la légende de Shepard grâce à une version entièrement remastérisée et optimisée pour la 4K des jeux Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Elle inclut également plus de 40 DLCs, des armes, des armures et des packs promotionnels.

Si vous découvrez la série des Mass Effect, attention, vos choix peuvent avoir des conséquences sur les jeux suivants. En effet, Mass Effect vous propose de reprendre votre partie d’un épisode à l’autre afin de constituer une trame scénaristique complète et cohérente à la manière d’une trilogie cinématographique dont vous êtes le héros.