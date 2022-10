Profitez du POCO M4 5G à moins de 150€ chez AliExpress

Voir l’offre chez AliExpress

C’est la fête chez AliExpress ! Depuis ce matin à 9h, le site a décidé de mettre POCO à l’honneur et propose un smartphone de la marque à prix cassé : le POCO M4 5G.

D’habitude à 171€, le smartphone se retrouve ainsi sous la barre des 150€ et est disponible pour seulement 144€ grâce au code de réduction SDF1062.

En prime, vous n’avez aucune crainte à avoir en le commandant sur AliExpress, car il est vendu par la boutique officielle POCO France. Il est expédié gratuitement depuis la France métropolitaine et vous le recevez chez vous en 5 jours.

Tous les avantages du POCO M4 5G

Reste à savoir si le smartphone est de qualité. Et bonne nouvelle : la réponse est oui ! Il est très abordable certes, mais ça ne l’empêche pas de proposer des prestations rares, surtout pour moins de 150€.

Le POCO M4 propose en premier lieu la compatibilité 5G. Vous pouvez ainsi découvrir la rapidité du nouveau réseau mobile, dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer (à condition d’avoir souscrit un forfait 5G).

Parmi ses autres avantages, on trouve aussi son processeur MediaTek Dimensity 700 7nm à faible consommation d’énergie. Il peut tout faire tourner ou presque et pourra vous suivre dans toutes vos activités, mêmes les jeux vidéo les plus consommateurs. Pour encore plus de fluidité, le smartphone propose un taux de rafraîchissement de 90Hz.

En prime, il offre également un écran FHD+ de 6,58 pouces avec un double appareil photo. Le principal propose un capteur de 13Mp avec intelligence artificielle. Vous pouvez donc prendre des photos floues ou mal cadrées et laisser l’intelligence artificielle s’occuper du reste.

Enfin, avec le POCO M4 5G, on retrouve une batterie de 5000mAh capable de tenir 32h en appel, 22h en lecture de vidéo, 189h en lecture de musique et 16h en navigation Internet. Et pour ceux qui arriveraient tout de même à bout du smartphone, pas de panique. Il propose la charge rapide 18W et peut ainsi se retrouver avec 100% de batterie en très peu de temps.

Difficile de dire non à autant de qualités pour moins de 150€, surtout de nos jours alors qu’il est difficile de trouver un bon smartphone qui ne coûte pas un mois de salaire…

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.