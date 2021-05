Profitez du Samsung Galaxy Z Fold 2 5G à prix cassé chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez vous procurer le Samsung Galaxy Z Fold 2 256Go 5G Bronze pour seulement 1799€ au lieu de 2020€, soit une réduction exceptionnelle de 221€ !

Si vous achetez le smartphone chez la Fnac, l’enseigne vous offre les frais de livraison et 4 mois d’abonnement sur la plateforme Deezer Premium. En prime, si vous vous procurez le Galaxy Z Fold 2 5G avant le 22 juin prochain (inclus), Samsung vous propose une garantie “satisfait ou remboursé”. Difficile de ne pas craquer face à toutes ces offres !

Le Galaxy Z Fold 2 : un Samsung innovant et performant

Sorti en 2020, le Samsung Galaxy Z Fold 2 vous propose deux belles innovations : la 5G et un écran pliable. En plus de ces nouveautés, il affiche une fiche technique plus qu’impressionnante, avec notamment :

Un écran externe Gorilla Glass 7 Super AMOLED de 6,2 pouces.

Un écran intérieur de 7,6 pouces.

Trois capteurs arrière dont un capteur principal de 12Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur téléobjectif avec zoom optique de 12Mpx.

Deux caméras frontales, un capteur extérieur de 10Mpx et un capteur intérieur de 10Mpx.

12Go de RAM.

Une batterie de 4500 mAh avec recharge rapide 25W et racharge sans fil 11W.

Un lecteur d’empreintes sur la tranche.

Deux haut-parleurs stéréo AKG.

Pour profiter de ce smartphone exceptionnel, vous n’avez qu’une seule chose à faire : vous rendre dès maintenant chez la Fnac !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.