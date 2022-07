Profitez du Xiaomi 11T exceptionnellement à 1€ chez Bouygues Telecom

Voir l’offre chez Bouygues Telecom

Vous cherchez un smartphone performant à prix mini ? Vous pouvez arrêter vos recherches dès maintenant ! Nous avons en effet trouvé l’offre qui répondra à tous vos besoins : le Xiaomi 11T à seulement 1€ +2€/mois pendant 24 mois chez Bouygues Telecom. Le smartphone est ainsi disponible pour un total de 49€.

Pour arriver à un prix si bas, Bouygues Telecom vous fait passer par 2 offres :

Souscrire le forfait Sensation 170Go avec 24 mois d’engagement pour une remise de 430€.

Profiter d’une offre de remboursement après achat de 100€.

Photo, recharge, écran : les points forts du Xiaomi 11T

Si cette offre est aussi intéressante, c’est parce que le Xiaomi 11T est particulièrement performant. Parmi tous ses avantages, on note son appareil photo impressionnant. Le smartphone propose en effet un triple appareil avec un capteur principal de 108Mpx.

Très rare sur le marché des smartphones, cet objectif principal permet des photos lumineuses capables de rivaliser avec les photos pro. Pour les amateurs de selfies, le Xiaomi 11T propose aussi une caméra frontale de 16Mpx. On félicite également la 4K à 30 images par seconde et la Full HD à 120 images par seconde pour des vidéos et des ralentis incroyables.

Pour accompagner ce module photo haute performance, le Xiaomi 11T propose également un écran Amoled de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Le smartphone est ainsi très fluide et peut faire tourner sans problème tous vos jeux préférés.

Enfin, pour ceux qui utilisent leur smartphone toute la journée sans pause, le Xiaomi 11T propose une batterie performante de 5000mAh. Il peut donc tenir toute une journée avec un usage normal. Et pour ceux qui jouent ou font des visio pendant des heures, pas de panique. Le Xiaomi 11T propose un chargeur turbo de 67W. Il peut ainsi se charger complètement à 100% en 36 minutes seulement.

Pour bénéficier de ce smartphone à prix mini, vous devez souscrire le forfait Sensation 170Go. Il coûte 31,99€/mois pendant 12 mois, puis 48,99€/mois (engagement 24 mois) et inclut :

170Go d’Internet mobile en France, dont 80Go utilisables depuis Europe, DOM, Etats-Unis, Canada, Suisse.

Les appels et SMS illimités depuis et vers la France, Europe, DOM, Etats-Unis, Canada, Suisse.

Les appels illimités vers les fixes de 120 pays.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.