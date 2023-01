Profitez du Xiaomi Mi 11 Ultra à prix réduit chez AliExpress

Voir l’offre chez AliExpress

Vous cherchez un smartphone haut de gamme ? On a trouvé l’offre parfaite pour vous : le Xiaomi 11 Ultra chez AliExpress ! Jusqu’au 30 janvier prochain à 8h59, l’enseigne casse en effet le prix du smartphone et vous le propose pour seulement 669€ au lieu de 689€.

Vous ne voyez pas la réduction de -20€ affichée sur le site ? C’est normal ! Pour profiter de ce prix exclusif, vous devez en effet ajouter le smartphone à votre panier et inscrire le code promo FRLOVE24.

Le meilleur de Xiaomi à prix mini chez AliExpress

Si l’on vous présente cette offre, c’est parce que le Xiaomi Mi 11 Ultra est un smartphone à ne pas rater ! Doté de prestations haut de gamme, il répond aux besoins de tous et peut s’adapter à toutes les activités. Parmi ses qualités, on note ses performances, la qualité de ses photos et l’endurance de sa batterie !

Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

Un processeur Snapdragon 888 Octa-core

Un écran de 6,81 pouces avec une résolution de 3200 x 1440 WQHD

12Go de RAM et 256 à 512Go de sotckage SSD

Une batterie de 5000mAh avec la charge ultra rapide 67W

Une triple caméra arrière de 50Mp + 48Mp + 48Mp

Un capteur frontal de 20Mp

La compatibilité 5G

Très apprécié, le smartphone a déjà été commandé plus de 500 fois sur AliExpress et il bénéficie d’une excellente moyenne de 4,6/5. Plus largement, la boutique Tentrust qui propose le smartphone chez AliExpress bénéficie quant à elle d’une moyenne de 94,6%. En prime, précisons que le Xiaomi Mi 11 Ultra 5G est expédié depuis la France et livré en France gratuitement en seulement 3 jours.

Alors si vous êtes intéressé, n’hésitez plus une seconde et rendez-vous vite chez AliExpress. Attention, les stocks sont limités et le produit peut se retrouver rapidement épuisé…

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.