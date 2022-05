Profitez d’un super prix pour le Realme GT Master chez Cdiscount

Ce sont encore les French Days chez Cdiscount, pour votre plus grand plaisir. Jusqu’au 9 mai prochain (inclus), l’enseigne met en effet les petits plats dans les grands et casse le prix de nombreux produits. Parmi eux, on a trouvé l’offre parfaite pour ceux qui cherchent un smartphone performant, mais qui ne veulent pas se ruiner pour autant !

Rendez-vous dès maintenant chez Cdiscount et découvrez le smartphone Realme GT Master. Pendant les French Days, il est à seulement 219€ au lieu de 269,99€. Vous pouvez ainsi profiter d’un smartphone performant et efficace pour moins de 220€.

Une chose est sûre, c’est que l’on ne croise pas une offre comme celle-ci tous les jours, alors autant tout faire pour ne pas la rater et vous rendre très vite sur le site de Cdiscount.

Le Realme GT Master : un smartphone qui a tout ce qu’il faut là où il faut

Accessible pour un prix très raisonnable, le Realme GT Master n’en est pas moins performant. Il présente un style minimaliste avec des matériaux premium et un style élégant. Très fin, il ne présente que 8mm d’épaisseur pour 174g.

Adapté à toutes vos activités, il offre un écran Super Amoled de haute qualité avec une fréquence d’affichage de 120Hz, soit plus que la plupart des iPhone.

Il propose également un processeur Qualcomm Snapdragon 778G avec une batterie de 4300 mAh. Il bénéficie ainsi d’une longue autonomie et pour ceux qui arriveraient quand même à en arriver à bout, pas de panique. Il est compatible avec la charge 65W. En seulement 32 minutes, il peut être chargé à 100%. Il peut d’ailleurs même être chargé pendant que vous à des jeux en ligne.

Vous êtes amateur de photo ? Pas de problème. Le Realme GT Master intègre 3 modules photo à l’arrière (un grand angle de 64Mp, un ultra grand angle de 8Mp et un macro de 2Mp), ainsi qu’un capteur frontal de 32Mp.