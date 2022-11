Profitez d’un Vivobook Asus avec une réduction de -100€ chez Darty

Voir l’offre chez Darty

On a trouvé une véritable pépite chez Darty : un PC portable Asus Vivobook à moins de 300€ grâce à une remise exceptionnelle de -100€ !

En vous rendant très vite sur le site de l’enseigne, vous pouvez en effet vous procurer le Vivobook Asus E410MA-BV999WS disponible pour 299,99€ au lieu de 399,99€.

Et Darty ne s’arrête pas là ! L’enseigne vous propose aussi une remise immédiate supplémentaire de -70€ pour tout achat du PC tout en souscrivant une offre Bbox chez Bouygues Telecom.

Aussi, précisons que le PC est livré dans un pack contenant également une sacoche et une souris filaire. Vous pouvez ainsi utiliser votre PC comme vous le souhaitez et voyager avec dès sa réception.

Retour rapide sur la fiche technique du Vivobook Asus

Et la bonne nouvelle, c’est que ce PC est à prix mini certes, mais en plus, il est très performant ! Il bénéficie en effet d’un processeur Intel Celeron N4020 avec 4Go de RAM et 128Go de stockage SSD. Pour une image optimale, il propose en prime une carte graphique Intel UHD Graphics 600.

Il est de plus très design notamment grâce à son châssis fin et élégant et sa couleur blanche qui va avec tout. Il propose un Clicpad large et la fonction Numpad avec un poids de seulement 1,3kg. Il peut ainsi vous accompagner dans tous vos déplacements !

Sur sa fiche technique, on félicite également son écran LED de 14″ HD avec une gamme de couleurs complètes pour une expérience immersive et fluide.

Il propose également la version la plus moderne de Windows, la MàJ 11, avec une interface rapide et moderne.

Tout savoir sur le Vivobook

