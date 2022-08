Profitez d’une baisse de prix de 100€ sur une TV Philips 58″ chez Darty

Voir l’offre chez Darty

C’est la fête chez Darty ! Pour célébrer la rentrée scolaire, l’enseigne vous propose des réductions sur tous ses rayons. Et parmi toutes les offres, on en a trouvé une à ne pas rater, surtout si vous cherchez un nouveau téléviseur à prix mini.

Rendez-vous donc vite chez Darty pour profiter d’une Smart TV LED Philips 58PUS8546 avec une réduction immédiate de 100€ ! Le téléviseur est ainsi disponible pour seulement 599,99€ au lieu de 699,99€.

Aussi, pour ceux qui souhaitent en prime changer d’offre Internet, il est possible de profiter d’une remise supplémentaire de -150€ pour toute souscription d’une offre Bbox avec ce téléviseur Philips. Vous pouvez ainsi en profiter pour moins de 450€.

Android TV, Dolby Vision, Dolby Atmos, etc : tous les avantages de la Smart TV Philips

Grâce à cette offre, vous pouvez profiter d’une Smart TV de qualité à prix mini ! Côté technique, elle compte en effet de nombreux avantages de taille comme son moteur Philips P5 Picture Engine ou encore les technologie HDR10+, Dolby Atmos et Dolby Vision. Elle offre ainsi des images claires et nettes, avec des couleurs éclatantes et des contrastes équilibrés, ainsi qu’un son pur et immersif.

Vous avez peur qu’elle ne s’adapte pas à votre intérieur ? Pas de panique. Elle propose un pied central pivotant et peut être installée partout, même dans un angle ou dans un endroit incongru.

Dotée d’Android TV, elle vous permet de profiter de toutes les plateformes de streaming, et ce, dans les meilleures conditions. Pour une immersion totale, elle vous propose la technologie Ambilight sur 3 côtés et un éclairage confortable.

Aussi, pour ceux qui aiment les nouvelles technologies, la TV vous propose un bouton de commande sur sa télécommande et vous pouvez ainsi la contrôler grâce à l’Assistant Google.

Au final, que ce soit pour regarder des séries et des films ou encore jouer aux jeux vidéo, elle saura vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible.