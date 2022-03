Profitez d’une solution de sécurité gratuite et complète avec Avira Free Security

Depuis quelques années, la cybersécurité est devenue un enjeu de sécurité nationale. Vol de données et usurpation d’identité, arnaques et blocage des ordinateurs touchent tous les organismes, les établissements de santé, les entreprises et les particuliers. Il est donc important de protéger vos fichiers et votre vie privée lors de vos activités numériques.

Avira Free Security est une solution complète et gratuite qui offre tout un panel d’outils essentiels au bon fonctionnement et à la sécurité de votre ordinateur. Primée à de nombreuses reprises, cette suite de sécurité dispose non seulement d’un antivirus efficace, mais aussi d’un VPN, d’un gestionnaire de mot de passe, d’un module de nettoyage et de bien d’autres fonctionnalités. Découvrons en détails, tout le potentiel de ce logiciel plébiscité par des millions d’utilisateurs unanimes.

Avira Free Security est une solution de sécurité performante et gratuite

Une suite de sécurité, c’est quoi ?

Il y quelques années, un antivirus seul pouvait suffire à assurer la protection de votre ordinateur. L’antivirus comparait les fichiers stockés dans votre disque dur à une base de données virale mise à jour quotidiennement. Quand on sait qu’aujourd’hui, pas moins de 350 000 nouveaux programmes malveillants apparaissent chaque jour (source Avira), il est devenu primordial de passer à un niveau de sécurité supérieur.

Et c’est là que les suites de sécurité font leur apparition sur le marché de la cybersécurité grand public. Une suite de sécurité se compose de plusieurs outils de protection. Elle intègre généralement un antivirus, qui en constitue la base, un pare-feu, des extensions de protection pour votre navigateur ou un navigateur sécurisé intégré, et des options de configuration de votre ordinateur pour bloquer l’intrusion de scripts malveillants ou la collecte de données.

Ensuite, chaque éditeur de solution de sécurité ajoute ses fonctionnalités supplémentaires : VPN, contrôle parental, gestionnaire de mots de passe, mise à jour des drivers et des logiciels, applications mobiles associées, etc.

Pour Avira Free Security, la priorité reste la protection de votre appareil, la confidentialité de vos activités en ligne et une connexion internet sécurisée.

Quelles sont les fonctionnalités antivirus d’Avira Free Security ?

Avira Free Security privilégie aussi l’ergonomie et l’intuitivité d’une interface user-friendly, destinée à optimiser l’expérience utilisateur. Ainsi, les débutants pourront compter sur une suite de sécurité déjà configurée de manière optimale, avec peu d’intervention de la part de l’utilisateur. Mais les utilisateurs plus expérimentés y trouveront aussi toutes les options de paramétrages nécessaires pour garder le contrôle sur le logiciel.

Au niveau des fonctionnalités antivirus, Avira Free Security assure une protection optimale sur plusieurs fronts : une protection en temps réel qui vérifie le trafic entrant, un système d’analyse approfondie des fichiers avec planification et un scanner intelligent (Smart Scan) qui passe en revue des composants spécifiques pouvant entraîner des problèmes mais qui peuvent être résolus en un clic.

Smart Scan d’Avira Free Security

En effet, le Smart Scan mérite qu’on s’y attarde davantage. Cet outil d’analyse rapide recherche et détecte les programmes obsolètes, les malwares et les cookies, et affiche l’espace que vous pourriez libérer rapidement. Le logiciel vous propose de corriger ces éléments en un clic, ou de les traiter manuellement à votre guise.

En ce qui concerne la menace virale, Avira Free Security effectue en premier lieu une comparaison des fichiers avec une base de données virale de plus de 50 000 virus dans le cloud, mise à jour en permanence. Les Chevaux de Troie, rootkits, malwares, spywares, adwares, ransomwares, phishing et autres virus seront détectés et mis en quarantaine avant même d’atteindre votre système.

La plupart des cybermenaces provenant du web, il est important de résoudre le problème en amont et c’est le choix qu’a fait Avira en intégrant un VPN complémentaire à sa suite de sécurité.

Et un VPN, comment ça marche ?

Un VPN, pour Virtual Private Network, assure une protection optimale de votre connexion Internet de différentes manières. Dans un premier temps, lorsque vous activez votre VPN, vous ne passez pas par une connexion standard, mais bien par un tunnel sécurisé qui empêche tout pirate informatique de s’y introduire, ce qui est malheureusement le cas quand vous souhaitez vous connecter à un wifi public accessible à tout le monde.

Ensuite, ce tunnel sécurisé établit une connexion non pas avec le réseau directement mais avec un serveur chiffré, généralement avec des clés de chiffrement de type militaire. Ces serveurs font ainsi l’intermédiaire entre votre ordinateur et le réseau. Situés partout dans le monde, ils masquent votre adresse IP et votre géolocalisation, bloquent toute tentative de récupération de données de navigation. C’est devenu un composant indispensable à votre sécurité numérique.

Avec la version gratuite d’Avira Free Security, vous disposez de 500 Mo de données par mois. Si vous souhaitez plus de data, Avira propose d’autres formules payantes pour une protection de votre navigation à chaque connexion.

Un gestionnaire de mots de passe, ça sert à quoi ?

L’autre atout d’Avira Free Security, c’est son gestionnaire de mots de passe. Véritable coffre-fort virtuel, Password Manager sauvegarde tous vos identifiants et mots de passe sur des serveurs sécurisés, accessibles uniquement par l’utilisateur disposant du mot de passe maître, unique et complexe.

Un gestionnaire de mots de passe a plusieurs utilités. Il permet tout d’abord de sauvegarder vos identifiants de connexion à des sites web directement dans une base de données accessible en ligne. C’est sa fonction première. Il évite ainsi que les utilisateurs n’enregistrent leurs mots de passe dans un tableur par exemple, malheureusement vulnérable. Et sans l’utilisation d’un support pour sauvegarder les mots de passe, l’utilisateur n’a d’autre choix que d’utiliser des mots de passe faibles, faciles à retenir, ou utilisés sur plusieurs sites, autre pratique à abolir de toute urgence !

Autre fonction d’un gestionnaire de mots de passe : la génération de mots de passe forts, complexes et extrêmement difficiles à décrypter. Et enfin, dans une optique de simplification et de sécurisation, Password Manager remplit automatiquement les champs des formulaires de connexion sur vos comptes en ligne. C’est non seulement très pratique mais aussi indispensable contre les keyloggers, des scripts espions qui enregistrent vos frappes au clavier, et aussi contre le phishing. Dans la mesure où le gestionnaire de mot de passe associe vos identifiants à une page web précise, si vous avez ouvert une page web similaire mais qui ne dispose pas de la bonne URL, le gestionnaire de mots de passe ne remplira pas les champs et vous pourrez suspecter un site frauduleux.

Comment Avira Free Security améliore les performances de votre appareil ?

En plus d’assurer la protection de vos données et la sécurité de votre confidentialité en ligne, Avira suit l’avis de nombreux experts en intégrant des outils de maintenance à sa suite de sécurité. En effet, il a été démontré à plusieurs reprises qu’un ordinateur qui n’effectue pas de mises à jour régulières de son système et de ses logiciels et qui s’encombre de fichiers temporaires inutiles, a plus de chance de se faire pirater par le biais de failles de sécurité non-corrigées.

Avira Free Security améliore les performances de votre ordinateur

Avira Free Security met alors à votre disposition plusieurs outils pour nettoyer votre système des fichiers temporaires, des fichiers inutilisés, des fichiers résiduels de désinstallation de logiciels, de votre corbeille jamais vidée, des clés de registre invalides, etc. Il est également en mesure de détecter les programmes obsolètes ou les pilotes qui nécessitent une mise à jour afin de conserver toujours un système propre et maintenu au meilleur de ses performances. Vous retrouverez ainsi un ordinateur plus rapide au démarrage et dans les phases de chargement.

En conclusion

Avira Free Security est donc une solution complète qui répond aux besoins de sécurité essentiels des utilisateurs. Si cette suite de sécurité gratuite vous satisfait déjà par sa simplicité et ses performances, Avira propose toute une gamme de suites de sécurité apportant toujours plus de fonctionnalités complémentaires. Ils assureront la protection de toute la famille, des autres appareils de la maison, la mise à jour automatique des programmes et bien d’autres options de sécurité.

Article rédigé en collaboration avec Avira