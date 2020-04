Promo Adobe Creative Cloud : Photoshop, Premiere, etc. à 35,99 € au lieu de 59,99 € par mois

Jusqu’au 16 avril, Adobe vous fait bénéficier d’une remise de 40 % sur le prix de sa suite d’outils graphiques Creative Cloud. Exploitez Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, Lightroom et de nombreuses autres applications

Les applications graphiques d’Adobe n’ont plus à être présentées. Tous les professionnels et amateurs qui évoluent dans le domaine de l’image, quelle que soit sa forme, connaissent au moins quelques-unes de celles-ci, dont les classiques Photoshop, Premiere, Illustrator et InDesign.

L’accès à ces applications s’effectue désormais par un abonnement mensuel, dont le prix dépend de l’application, de 11,99 € à 23,99 € par mois. L’éditeur propose toutefois une offre donnant accès à sa vingtaine d’applications rassemblée dans l’Adobe Creative Cloud, pour habituellement 59,99 € par mois.

A partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 16 avril, Adobe propose l’accès à tous ses logiciels pour seulement 35,99 € par mois pour un abonnement d’un an. Le coût total annuel est donc de 431,72 €, au lieu de 719,88 €. C’est très intéressant si vous utilisez régulièrement plusieurs de ces applications, puisque la réduction est de 40 %.

Voici la liste complète des applications de la suite Adobe Creative Cloud :

En plus des applications graphiques, vous aurez accès à Adobe Fonts, qui regroupe des milliers de police de caractères, ainsi qu’à un espace de stockage de 100 Go dans le Cloud d’Adobe.