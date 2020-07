Les AirPods 2 d’Apple en soldes à 139,99 €

Apple AirPods 2 – Crédit : Apple

C’est encore à date la dernière version des écouteurs intra auriculaires sans-fil d’Apple. Les AirPods 2 reprennent le design général des premiers AirPods, identifiable entre mille. Ils sont ici fourni avec un boîtier de recharge filaire.

Leur fonctionnement est simple et très intuitif grâce, notamment, à la fonction qui détecte automatiquement le moment où ils sont insérés ou enlevés de l’oreille, afin de lancer ou d’arrêter la musique.

Nouvelle puce et Siri en plus pour les AirPods 2

Autre nouveauté bienvenue, Siri peut s’activer désormais grâce à une simple commande vocale. Du côté des performances, la nouvelle puce H1 autorise une connexion sans fil plus stable et plus rapide et, entre autres, une réduction de 30 % du temps de latence lors des sessions de jeux vidéo.

Les Airpods 2 ont une autonomie de 5 heures qui peut indirectement être portée à 24 H grâce au boîtier de charge qui leur sert d’écrin. Ce dernier est de type filaire, via une connexion Lightning, mais il est possible de lui substituer un boîtier de charge sans fil qui peut être acquis séparément pour 89 € environ.

Les AirPods 2 offrent une belle restitution des médiums et des voix. Ils sont particulièrement efficace en appel. Le confort est excellent, mais l’isolation n’est pas parfaite. On note également des performances moyennes en musique. A noter aussi qu’il est toujours impossible de régler le volume sans Siri. Enfin, Apple ferait bien d’ajouter une option pour retrouver un écouteur égaré, ce que propose Jabra par exemple.

A noter que les plus économes trouveront une meilleure offre sur Rakuten. Les AirPods 2 y sont à 134,11 €, mais viennent d’Angleterre. Les frais de port sont offerts.