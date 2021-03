Promo Darty : le PC 2 en 1 Surface Pro 7 avec une souris et un clavier à -24%

Pendant quelques jours seulement, Darty vous propose le deal idéal si vous êtes en télétravail et que vous cherchez de quoi vous équiper : un PC hybride 2 en 1 Microsoft Surface Pro 7 Platine avec une souris et un clavier Bluetooth pour seulement 1299,99€ (contre 1719,99€ habituellement).

Le Surface Pro 7 : le PC hybride qui fait tourner les têtes

Le PC 2 en 1 Surface Pro 7 a fait couler beaucoup d’encre début 2021. La raison : Microsoft a affirmé dans une publicité que son PC hybride était meilleur d’un MacBook Pro. Mais est-ce vraiment le cas ?

Doté d’un clavier détachable et d’un écran tactile de 12,3 pouces (avec stylet), le Surface Pro 7 présente en effet des avantages certains par rapport à la concurrence. Idéal pour le télétravail, mais aussi pour les déplacements, il ne pèse que 1,1 kg avec le clavier et 770 grammes sans clavier.

Équipé d’un processeur Intel Core i5-1035G4 et d’un processeur graphique Iris Plus Graphics, il propose une définition de 2736 x 1824 pixels, 8Go de mémoire vive et 128Go de stockage SSD. Son affichage est optimisé à 100% afin d’offrir un confort visuel renforcé. Côté autonomie, le Surface Pro 7 vous permet de rester connecté pendant 10h30. Il propose de plus la recharge rapide.

Chez Darty, il est garanti 2 ans et la livraison est gratuite. Alors qu’attendez-vous ? Rendez-vous dès maintenant sur le site de Darty pour profiter de ce PC hybride à prix cassé.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.