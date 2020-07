L’Apple Watch Series 3 en 38 mm passe sous les 190 euros, la version 42 mm à 229 euros

Après l’iPHone XR et les AirPods 2, c’est au tour de l’Apple Watch Series 3 de profiter des soldes. Les deux versions 38 mm et 42 mm sont concernées par cette promo.

Crédit : Apple / Amazon

Habituellement proposée à 229 euros, l’Apple Watch Series 3 en coloris noir est actuellement soldée à 199 euros sur Amazon. La version argentée avec bracelet blanc est même vendue 189,89 euros chez Top Achat jusqu’à vendredi. Du côté de l’Apple Watch Series 3 noire avec écran 42 mm, on peut la trouver à 229 euros, au lieu de 259 euros, soit une remise de 12%.

Les versions 38 mm et 42 mm concernées

La troisième mouture de la montre connectée d’Apple arbore un design sobre et sophistiqué, avec un écran OLED de 38 mm ou 42 mm selon la version, qui délivre un affichage très lumineux (1 000 nits), avec de superbes couleurs.

Ce modèle intègre un GPS ainsi qu’un capteur de fréquence cardiaque, toujours pratique pour surveiller l’intensité de ses efforts lors de séances d’entrainement sportives. Ces dernières peuvent être pratiquées dans l’eau puisque la montre est étanche jusqu’à 50 mètres.

Le processeur S3 et les 8 Go de mémoire procurent une bonne réactivité lorsqu’il s’agit de naviguer dans les menus de Watch OS. De plus, la montre est compatible Wi-Fi et Bluetooth. D’autre part, elle intègre un altimètre afin de mesurer les variations de l’altitude, pour calculer le plus précisément possible votre activité physique quotidienne.

Enfn, l’Apple Watch Series 3 embarque une batterie autorisant environ deux bonnes journées d’utilisation (18 heures).

