Promo ordinateurs portables, le meilleur des French Days 2021

Comme l’an passé, de grandes enseignes comme Cdiscount, la Fnac, Darty ou Boulanger organisent du 27 mai au 2 juin les French Days, une sorte de Black Friday à la française. A cette occasion, voici une sélection des meilleurs bon plans et promotions en matière d’ordinateurs portables que nous avons pu dénicher pour ces French Days 2021.

L’ultraportable gamer Asus ROG Flow X13 est à 1200 euros

L’Asus ROG Flow X13 nous avait laissé une bonne impression lors de son test, et voici que cet ultrabook de 13,4 pouces profite d’une offre promotionnelle chez Darty et à la FNAC. Le modèle GV301QH-K6034T, embarquant un processeur AMD Ryzen 7-5800HS, 16 Go de mémoire vive, une GeForce GTX 1650 Max-Q et un SSD de 512 Go, est actuellement proposé à 1199,99 euros à la place des 1499,99 euros habituels, soit une belle remise de 20%. Pour rappel, outre des performances honorables, nous avions particulièrement apprécié le design robuste du ROG Fow X13 d’Asus, ainsi que la possibilité de l’utiliser en mode tablette.

Asus ROG Flow X13 – Crédit : Galaxie Media

Lenovo Yoga Slim 7 : 680 euros en version AMD, 1000 euros en Intel

Habituellement proposé à 1499,99 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 bénéficie lui aussi d’une belle promotion à l’occasion des Frenchs Days. La version 14ITL05 de cet ultrabook 14 pouces (dalle IPS Full HD) haut de gamme de 1,5 kg passe ainsi de 1499,99 euros à 999,99 euros (soit une joli -33%) à la FNAC, tandis que la version 14ARE05 voit son prix passer de 799,99 euros à 679,99 euros chez Darty, soit une baisse de 15%.

Lenovo Yoga Slim

Le modèle 14ITL05 embarque un processeur Core i7-1165G7, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To, tandis que la version 14ARE05 cache dans son châssis un CPU AMD Ryzen 5 4500U, 8 Go de mémoire et un SSD de 256 Go. Dans les deux cas, on retrouvera des contrôleur bluetooth et WiFi ainsi qu’une webcam 720p, deux ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB Type-C et une sortie HDMI 2.0b.

Huawei Matebook D 14 et D16 : de -5% à -17%

Passé entre nos mains il y a un an, le Huawei Matebook D 14 est l’un des meilleurs ultraportable du moment. Darty propose actuellement la version équipée d’un processeur Intel Core i5 10210U à un tarif promotionnel de 699,99 euros, contre 849,99 euros en temps normal.

A ce prix vous aurez droit, outre le CPU déjà cité, à 8 Go de mémoire vive, un SSD de 512 Go, des contrôleurs WiFi 5 et Bluetooth 5.0 et un chipset graphique NVIDIA GeForce MX250, le tout dans un châssis de moins de 1,4 kg. On appréciera tout particulièrement le design soigné et l’autonomie élevée de cet ultraportable.

Huawei Matebook D 14 – Crédit : Huawei

Notez au passage que le Matebook D16 de Huawei (Ryzen 5 4600H, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go) profite lui aussi d’une petite remise de 5% à l’occasion des French Days chez Darty, avec un prix qui passe de 899,99 euros à 849,99 euros.