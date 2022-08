PS Plus : les jeux gratuits de septembre ont fuité

Comme chaque mois, un leak dévoile en avant-première les jeux PS Plus « offerts » aux abonnés. Découvrez la liste sans plus tarder !

Le PlayStation Plus a fait peau neuve en juin dernier. Trois formules différentes sont désormais disponibles. Et elles proposent chaque mois une fournée de jeux à récupérer gratuitement. En août, les abonnés ont pu mettre la main sur Yakuza Like A Dragon, Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 – Pack Cross-gen Deluxe et Little Nightmares. Alors que septembre se profile, quels seront les prochains titres offerts aux usagers ?

C’est désormais une habitude. Le site Dealabs devance invariablement l’annonce officielle de Sony par l’entremise de son leaker en chef billbil-kun. Et celui-ci ne s’est encore jamais trompé, dévoilant avec précision les jeux PS Plus offerts. Pour mémoire, vous pouvez jouer aux titres récupérés en temps et en heure tant que vous disposez d’un abonnement PS Plus actif.

PS Plus : voici les trois jeux offerts en septembre

Need for Speed Heat (PS4) sera le premier titre offert en septembre. Sorti en novembre 2019, ce jeu de course se déroule à Palm City, une ville calquée sur Miami. En journée, vous pourrez vous frotter à des courses légales afin d’empocher de l’argent pour améliorer votre véhicule. La nuit venue, vous aurez la possibilité de participer à des courses de rue illégales. Celles-ci vous permettront de gagner en réputation, d’accéder à des courses plus réputées et de mettre la main sur des pièces détachées. Mais il faudra se méfier de la police qui rôde…

Par ailleurs, les joueurs PS5 pourront aussi récupérer gratuitement TOEM. Lancé en 2021, ce jeu vous met dans la peau d’un jeune photographe qui doit gravir une montagne pour assister à un phénomène nommé TOEM. Avant cela, il faudra résoudre une kyrielle d’énigmes pour aider les PNJ qui se dresseront sur votre chemin.

Enfin, Granblue Fantasy: Versus (PS4) sera le troisième titre offert en septembre. Il s’agit d’un jeu de combat en 2.5D basé sur le RPG Granblue Fantasy. Chaque personnage a évidemment ses propres attaques qu’il faudra maîtriser pour asséner des combos dévastateurs à votre adversaire. Un mode RPG à défilement latéral est également de la partie.

Ces trois jeux pourront être récupérés du 6 septembre au 4 octobre.