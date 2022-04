PS Plus : les jeux PS4 et PS5 offerts en mai fuitent avant l’heure

Comme d’habitude, les jeux offerts dans le cadre de l’abonnement PlayStation Plus ont été dévoilés avec un peu d’avance. Et du lourd attend les joueurs si l’on se fie à Dealabs, notamment pour les amateurs de ballon rond…

FIFA 22 dans la fournée PS Plus de mai – Crédits : Sony / EA Sports

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le mois d’avril n’a pas été une pêche miraculeuse pour les abonnés PS Plus. Ces derniers avaient pu récupérer Hood: Outlaws & Legends, Slay the Spire ou encore Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom. Des jeux un peu vieillots, en somme et aucun triple A à se mettre sous la dent.

Mais le mois de mai devrait s’avérer plus intéressant. Si Sony n’a pas encore levé le voile sur l’identité des titres « gratuits », on peut compter sur Dealabas pour vendre la mèche. Ces derniers mois, le site a fait mouche à chaque reprise grâce aux informations distillées par debillbil-kun. Et parmi les trois jeux annoncés, on retrouve un gros morceau. Amputé des équipes russes, FIFA 22 (PS4 et PS5) serait ainsi au programme de la fournée de mai.

FIFA 22 débarque dans le PS Plus !

Cette énième simulation footballistique signée EA Sport introduit notamment la technologie Hypermotion qui accroît sensiblement le réalisme des mouvements des joueurs sur le pré. Parmi les autres jeux censés être offerts le mois prochain, on retrouve Curse of the Dead Gods (PS4), le roguelike de Passtech Games où il s’agit d’errer dans un temple maudit en vue d’engranger richesses et pouvoirs divins. Des hordes de monstres et des pièges mortels en pagaille se dresseront toutefois sur votre chemin.

Enfin, les abonnés auront tout loisir de récupérer Tribes of Midgard (PS5 et PS4) un jeu d’action-aventure encourageant la coopération. Vous devrez tout faire pour protéger votre village viking face à des nuées d’envahisseurs frappant à la porte la nuit venue. L’objectif ultime étant de protéger l’arbre sacré afin d’empêcher la fin du monde. La collecte de ressources en journée sera notamment indispensable pour survivre.

Reste désormais à attendre la confirmation officielle de Sony. Pour mémoire, le PlayStation Plus fusionnera avec le PlayStation Now à compter du 22 juin en France, sous le nom de PlayStation Plus Essential. Seuls deux jeux (au lieu de trois) seront proposés gratuitement aux joueurs chaque mois.

Source : Dealabs