PS Plus mars 2022 : voici les trois jeux qui pourraient être gratuits sur PS5 et PS4

Les jeux gratuits de mars 2022 sur PS5 et PS4 pour les abonnés PS Plus n’ont pas encore été officiellement annoncés, mais voici les trois titres qui pourraient être offerts aux joueurs le mois prochain. Deux d’entre eux seraient indépendants.

D’ici quelques jours, Sony annoncera la liste officielle des jeux gratuits du mois de mars 2022 pour les abonnés PS Plus. Vous pourrez les ajouter à votre bibliothèque dès le 1er mars et y jouer quand vous le voulez à condition que votre abonnement au PlayStation Plus reste actif. Cependant, il ne faut pas s’attendre à une sélection impressionnante de jeux gratuits pour les abonnés PS Plus.

En effet, le mois de mars est déjà particulièrement chargé pour PlayStation avec la sortie de gros jeux. Le RPG Babylon’s Fall développé par Square Enix et qui est une exclusivité PlayStation sortira le 3 mars. Le lendemain, ce sera le tour du tant attendu Gran Turismo 7 qui a une grosse différence entre les versions PS4 et PS5. Il ne faut pas non plus oublier la version next-gen de GTA 5 qui débarquera le 15 mars. GTA Online sera d’ailleurs gratuit pour les abonnés PS Plus. On attend aussi la sortie de ANNO : Mutationem le 17 mars et celle de Ghostwire : Tokyo le 24 mars.

The Forgotten City, Far : Changing Tides et Yakuza : Like a Dragon gratuits sur PS5 et PS4 en mars ?

Les trois jeux gratuits du PlayStation Plus sur PS5 et PS4 pourraient être The Forgotten City, Far : Changing Tides et Yakuza : Like a Dragon. Sorti le 28 juillet 2021, The Forgotten City est un jeu d’aventure énigmatique indépendant développé par Modern Storyteller. Il vous plonge dans la boucle temporelle d’une cité romaine antique. Vous devez résoudre des énigmes et prendre des décisions pour sauver la cité de sa malédiction.

Développé par le studio suisse indépendant Okomotive, Far : Changing Tides débarquerait sur le PlayStation Plus le même jour que sa sortie. Le jeu sera effectivement disponible sur consoles et PC le 1er mars. Il est décrit comme « une aventure atmosphérique émouvante qui vous emmène en voyage à bord d’un navire piloté par un garçon en quête d’une nouvelle maison ».

Ensuite, Yakuza : Like a Dragon est le septième jeu de la série de JRPG créée par SEGA. Il est sorti en 2020 sur consoles et PC et en 2021 sur PS5. Le joueur incarne un nouveau héros de la franchise issu d’une famille de yakuzas. « Armez-vous de votre batte légendaire et préparez-vous à éclater des têtes parmi les membres de la pègre au fil de combats RPG dynamiques, dans le Japon actuel », explique la description du jeu.

Enfin, Sony n’a pas encore confirmé si les trois jeux ci-dessus seront bien ceux offerts par le PlayStation Plus pour le mois de mars 2022. En attendant, vous pouvez toujours profiter des jeux gratuits de février, à savoir EA Sport UFC 4, Tiny Tina et la Forteresse du Dragon et Planet Coaster : Édition console.

