PS Plus : voici les trois jeux gratuits de janvier 2022 sur PS5 et PS4

Les trois jeux gratuits du mois de janvier 2022 sur PS5 et PS4 pour les abonnés PS Plus ont déjà fuité. Vous pourrez les ajouter à votre bibliothèque du 4 janvier 2022 au 1er février 2022.

Comme d’habitude, Dealabs a communiqué la liste des prochains jeux à débarquer sur le PS Plus. Nous ne sommes encore qu’en décembre, mais vous pouvez ainsi finaliser votre liste de jeux pour les fêtes de fin d’année. Si l’un des trois jeux suivants est déjà dans votre panier, vous pourrez donc faire des économies en attendant leur arrivée sur le PlayStation Plus.

Persona 5 Strikers – Crédit : Omega Force

Selon Dealabs, les jeux gratuits de janvier 2022 seront Deep Rock Galactic (PS5/PS4), Persona 5 Strikers (PS4) et DIRT 5 (PS5/PS4). Cette sélection variée de jeux est d’autant plus intéressante que Deep Rock Galactic débarquera sur le PS Plus en même temps que sa sortie sur PS5 et PS4. Il était exclusivement disponible sur PC et Xbox One depuis la fin de son accès anticipé en mai 2020.

Deep Rock Galactic, Persona 5 Strikers et DIRT 5 sont au programme du PS Plus le mois prochain

Deep Rock Galactic est un FPS coopératif développé par le studio indépendant danois Ghost Ship Games. Il a passé deux ans en accès anticipé au cours desquels il a reçu un excellent accueil de la part des joueurs. Vous incarnez un nain spatial avec trois autres joueurs et vous devez explorer des grottes générées procéduralement. Plusieurs types de missions peuvent vous être affectées : extraction de minéraux, élimination d’ennemis, vol d’œufs extraterrestres, etc.

Deep Rock Galactic – Crédit : Ghost Ship Games

Sorti en 2020, Persona 5 Strikers est un spin-off de la saga Persona développée par le studio japonais Omega Force. Il s’agit d’un action-RPG qui vous plonge au cœur du Japon. Dans Persona 5 Strikers, « rejoignez les Voleurs Fantômes et ripostez face à la corruption qui s’étend sur les villes japonaises ».

Persona 5 Strikers – Crédit : Omega Force

DIRT 5 est le dernier opus en date de la célèbre franchise de jeux de rallye tout-terrain. Développé par Codemasters Cheshire, DIRT 5 est sorti en 2020. Le jeu vous met au volant de plusieurs véhicules (voitures, camions, buggies, etc.) sur des pistes du monde entier.

DIRT 5 – Crédit : Codemasters Cheshire

Enfin, un abonnement au PS Plus est requis pour récupérer gratuitement ces jeux du 4 janvier 2022 au 1er février 2022. Si vous êtes déjà abonné, n’oubliez pas de récupérer les jeux gratuits de décembre jusqu’au 4 janvier 2022.

Source : Dealabs