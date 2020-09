PS5 : Certains jeux PS4 rétrocompatibles seront optimisés

Sony a déjà confirmé que la Playstation 5 sera capable de lire la plupart des jeux sortis sur PS4. Une aubaine pour les joueurs qui pourront toujours profiter d’un catalogue riche et varié. Mais ce n’est pas tout. Sony vient de confirmer que la PS5 sera capable d’améliorer les performances de certains jeux PS4 et PS VR.

La Playstation 5 et sa manette DualSense. Crédits : Sony

Sony, jusqu’ici plutôt discret au sujet de la rétrocompatibilité, en fait maintenant la promotion de façon intensive. À l’instar de son concurrent Xbox, la firme nippone va donc proposer sur PS5 une version retravaillée et optimisée de certains jeux PS4 à travers la fonction Game Boost. Cette fonctionnalité est pour le moins bienvenue. Elle améliorera notamment la fluidité des jeux, en augmentant le taux d’images par seconde. Ainsi, les joueurs PS4, et ceux qui n’ont pas eu la chance d’en posséder une, pourront encore profiter de l’impressionnant catalogue de la console, de façon optimale.

Un catalogue de jeux impressionnant

Les jeux qui bénéficieront du Game Boost n’ont pas été révélés, mais il semble logique de considérer que la fonctionnalité sera implémentée sur les jeux propriétaires de Sony, dont le catalogue est impressionnant en qualité et en quantité. On peut également imaginer que les jeux qui seront inclus dans la Playstation Plus Collection seront concernés. Cela permettrait d’augmenter de façon significative le nombre de jeux disponibles au lancement et de proposer ces expériences dans des conditions optimales.

La dernière conférence Playstation semble avoir marqué un tournant dans la stratégie de Sony. Jusqu’ici, le constructeur Japonais avait prévu d’abandonner rapidement la PS4 pour se focaliser sur la nouvelle génération de consoles. Mais depuis sa dernière prise de parole, Sony semble accorder beaucoup plus d’importance à la PS4 à travers la rétrocompatibilité notamment, mais également la « cross-génération ». En effet, Sony a effectué un rétropédalage sur sa communication initiale, en annonçant que la PS4 serait encore supportée pendant 4 ans, et que certains jeux exclusifs des Playstation Studios sortiraient également sur PS4.

