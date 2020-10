PS5 : ces 10 jeux PS4 qui ne seront jamais jouables sur la nouvelle PlayStation 5

À 5 semaines de sa sortie en France, Sony fait le point sur la rétrocompatibilité de sa nouvelle PlayStation 5 avec les jeux de PS4. Si un grand nombre de jeux seront jouables et même améliorés, 10 d’entre eux feront l’impasse.

Bien sûr, la future PlayStation 5 sortira accompagnée de jeux développés pour l’occasion, mais la line-up d’une quinzaine de jeux pourrait ne pas convaincre suffisamment de joueurs de débourser les 499,99 euros nécessaires à l’achat de la nouvelle console. Les fabricants misent gros sur la rétrocompatibilité.

Triste nouvelle pour les fans de Hitman Go, le jeu ne sera pas jouable sur PS5

Crédits : Square Enix

Une majorité des 4000 jeux PS4 jouable ?

Sony promettait une excellente rétrocompatibilité sans donner trop de détails. Cela a généré un grand nombre de bruits de couloirs et de pseudo-informations parlant de compatibilité avec les jeux de PS4, PS3, PS2 et même avec la toute première PlayStation. Malheureusement, s’il n’en sera rien pour les 3 générations antérieures, la PlayStation 4 semble très bien supportée.

Dans la section support technique de son site web, Sony vient de donner davantage d’informations concernant la rétrocompatibilité sur PlayStation 5. Selon le fabricant nippon, « une écrasante majorité des plus de 4000 titres de la ludothèque PS4 est jouable sur PS5 ». Mieux encore, certains jeux seront améliorés, avec un taux de rafraichissement plus élevé ou plus stable, un argument en faveur de la PS5 contre la PS4 Pro.

Toutefois, il y a quelques limitations. Par exemple, des fonctions pourraient être manquantes dont les tournois et le In-Game Live. De plus, Sony l’annonce clairement, certains jeux pourraient afficher des erreurs inattendues ou avoir un comportement anormal. Enfin, 10 jeux sont et resteront incompatibles avec la PlayStation 5, ils sont indiqués sur le PlayStation Store comme « Jouable sur : PS4 uniquement ». Ces 10 jeux sont :

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man—Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Source : PlayStation