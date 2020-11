PS5 : des logos PlayStation envahissent Oxford Circus à Londres

Le lancement de la PlayStation 5 est déjà un énorme succès. Malgré les grosses difficultés rencontrées par Sony pour proposer des stocks suffisants, et certains problèmes techniques inhérents au lancement de la console, les volumes de vente sont déjà stratosphériques. Au Japon, la console s’est d’ores et déjà vendue six fois plus que les Xbox Series. Sony voulait frapper fort pour célébrer le lancement de la PlayStation 5 au Royaume-Uni. Pour ce faire, le constructeur japonais a adopté une approche originale, qui ne manquera pas de séduire le public.

Crédits : Twitter/PlayStation UK

Les signes croix, carré, rond et triangle, sont probablement parmi les visuels représentant le gaming les plus connus au monde. Issus de la manette originale de la première console PlayStation, sortie en 1994, ils évoquent le prestige de la marque japonaise au premier coup d’œil. Le constructeur a trouvé le moyen de faire installer ces logos en remplacement des panneaux habituels d’Oxford Circus à Londres. Preuve de l’immense image de marque de PlayStation, il est inutile d’en faire plus pour que quiconque passant par la célèbre place londonienne reconnaisse ces signes. Le compte Twitter officiel de PlayStation UK a partagé un superbe montage vidéo à ce sujet.

PlayStation : un joli coup marketing de Sony sur le sol britannique

Ces dispositifs lumineux sont incontestablement du plus bel effet, se fondant parfaitement dans les décorations de Noël arborées par les lieux. Ces panneaux sont représentés avec les couleurs originales de chaque signe, contrairement à la manette DualSense dont les logos sont incolores. Il faut reconnaître que l’approche ne manque pas de goût et de classe. Une façon très esthétique de célébrer le lancement de la PlayStation 5 sur le sol britannique. Fait amusant, le panneau représentant le carré se situe juste devant un Microsoft store. Pied de nez ou clin d’œil amical de la part de Sony ? Les relations officielles entre les deux constructeurs sont plutôt cordiales, Xbox ayant récemment félicité Sony pour son lancement réussi, et Phil Spencer, directeur de Xbox, ayant annoncé qu’il se procurerait une PlayStation 5 pour son usage personnel.

Les deux constructeurs, Sony et Microsoft, ont battu tous leurs records durant ce lancement. On imagine aisément que les résultats seraient encore plus élevés si la pandémie mondiale n’avait pas perturbé la production et l’approvisionnement. Une nouvelle qui devrait ravir tous les joueurs, quelle que soit leur console préférée. Le succès de Xbox et de PlayStation est une excellente chose pour le monde du gaming. Le choix pour les passionnés de jeux vidéo est du plus en plus large. Entre Xbox, PlayStation, Nintendo, la VR, le PC, Google Stadia et Amazon Luna, le choix s’étoffe de plus en plus, pour le plus grand plaisir de tous.

