PS5 Digital Edition à 399 euros : l’hypothèse d’une « Xbox Series V » à ce prix se renforce

Sony vient d’officialiser les prix de ses PS5 et PS5 Digital Edition : respectivement 499 et 399 euros. L’hypothèse d’une Xbox Series V, version dépourvue de lecteur optique de la Series X et justement proposée à 399 euros elle aussi, devient de plus en plus crédible.

Sony vient d’annoncer les prix de ses consoles de salon next-gen : comme on s’y attendait plus ou moins, la PS5 sera commercialisée en France à un tarif de 499,99 euros, à partir du 19 novembre. La version dépourvue de tout lecteur optique, la PS5 Digital Edition, sera quant à elle vendue à 399,99 euros, avec une date de lancement identique.

Crédit : Sony

De son côté, Microsoft a annoncé des tarifs de 499,99 euros pour sa Xbox Series X et de 299,99 euros pour sa Xbox Series S avec une date de sortie légèrement en avance sur Sony, le 10 novembre prochain. Les deux versions phares des consoles de Sony et Microsoft, soit la PS5 et la Xbox Series X, vont donc être commercialisées à des tarifs identiques et vont devoir se départager sur la qualité des contenus proposés.

Une troisième console Microsoft à 400 euros ?

La Xbox Series S vient quant à elle se placer sans concurrence directe sur le marché, avec des performances en retrait par rapport à sa grande sœur mais un tarif particulièrement attractif. En positionnant ses consoles à 500 euros et 300 euros, Microsoft semble avoir délaissé le créneau intermédiaire des consoles à 400 euros, place que Sony s’est empressé d’occuper avec sa PS5 Digital Edition. On imagine toutefois mal Microsoft laisser le champ libre à Sony ; et c’est là que l’hypothèse d’une Xbox Series V, version dématérialisée de la Xbox Series X, prend tout son sens.

Ces derniers jours, les rumeurs concernant une possible troisième console chez Microsoft, aussi puissante que la Xbox Series X mais plus petite et dépourvue de lecteur optique, se sont faites de plus en plus fortes. Son existence reste à l’heure actuelle hypothétique, mais elle serait parfaitement logique pour concurrencer la P5 Digital Edition, à un tarif identique. On pensait que Microsoft avait tiré toutes ses cartes, mais une dernière surprise de ce style serait un véritable coup de génie, et une épine supplémentaire dans le pied de Sony.