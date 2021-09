PS5 : la dernière mise à jour du firmware fait tourner les jeux plus rapidement

La dernière mise à jour du firmware de la PS5 a apporté de nombreux changements majeurs. La console next-gen a enfin gagné le support des SSD M.2 pour étendre l’espace de stockage et l’Audio 3D est désormais pris en charge sur les téléviseurs. Ce n’est pas tout. Sony ne l’a pas officiellement annoncé, mais la mise à jour du firmware fait aussi tourner les jeux plus rapidement.

PS5 et la manette DualSense – Crédit : Hello I’m Nik / Unsplash

Ce constat a été réalisé par Digital Foundry qui a publié une vidéo très détaillée à ce sujet. Le gain de performance a été observé sur les deux versions de la PlayStation 5, celle du lancement et la nouvelle qui est plus légère de 300g. D’ailleurs, Digital Foundry a récemment confirmé qu’il n’y a pas de différence significative entre l’ancienne et la nouvelle version.

Certains jeux tournent entre 1 et 3 % plus rapidement sur la PS5

La mise à jour de la PS5 améliore les performances des jeux. Il n’y a cependant pas non plus de quoi s’emballer. En effet, les jeux tournent jusqu’à 3 % plus rapidement, mais ils ne sont pas tous concernés. En comparant les cinématiques de Devil May Cry 5 Special Edition et le mode photo de Control Ultimate Edition entre l’ancien firmware et le nouveau, Digital Foundry a remarqué 1 ou 2 images supplémentaires par seconde.

Le fondateur de Digital Foundry, Richard Leadbetter a confirmé que les jeux testés tournent entre 1 et 3 % plus rapidement. Il y a une marge d’erreur de 1 %. Il a précisé que : « dans des scénarios très sélectifs, il semble que toutes les PlayStation 5 fonctionnent plus rapidement qu’auparavant avec ce nouveau firmware ».

Bien entendu, ce sont des changements très mineurs. Les joueurs ne se rendront pas forcément compte de ce gain de performance la prochaine fois qu’ils allumeront leur console. Cependant, cela confirme que Sony optimise progressivement la PlayStation 5 afin qu’elle tire le meilleur parti possible de ses composants.

Source : Ars Technica