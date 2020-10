PS5 : l’application PlayStation sur smartphone fait peau neuve avant la sortie de la console next-gen

À quelques semaines du lancement de la PlayStation 5 et alors que les joueurs du monde entier se préparent à découvrir la nouvelle génération de jeux vidéo, Sony a réimaginé son application complémentaire pour smartphones.

Les premiers utilisateurs de la console next-gen auront la possibilité de lancer des jeux à distance, de se connecter à leur PS5 directement depuis l’application et de gérer le stockage à distance pour vous assurer de la place restante avant d’installer un nouveau jeu.

Application Playstation – Crédit : Sony

Auparavant, la PlayStation App vous permettait de télécharger des jeux sur la PS4, mais Sony a ajouté davantage de fonctionnalités à son application. Celle-ci vous permet désormais de télécharger et de lancer des jeux, ainsi que de gérer le stockage de la PS5.

L’application fait peau neuve et intègre la messagerie PlayStation

L’application disposera d’une interface utilisateur mise à jour qui vous permettra d’en faire plus à partir de l’écran d’accueil, ainsi que d’un système de messagerie réintégré. L’interface semble plus claire et mieux organisé. Auparavant, vous aviez besoin d’une application entièrement différente pour communiquer avec vos amis. Il s’agissait de PlayStation Messages, qui avait été introduite en 2015.

Cependant, vous pourrez maintenant utiliser le système de messagerie PlayStation tout en utilisant l’application PlayStation App. Sony précise que l’application PlayStation Messages devrait être supprimée puisque tous vos messages seront disponibles dans PlayStation App. Regrouper les fonctionnalités des deux applications dans une seule application est une bonne nouvelle pour les joueurs, puisqu’ils n’auront plus à perdre du temps à passer de l’une à l’autre.

Théoriquement, la nouvelle application PlayStation permettra d’acheter un jeu, de libérer de l’espace de stockage, de le télécharger, de le lancer et de vérifier que le logiciel est à jour, tout cela avant même de prendre la manette DualSense en mains et d’allumer la console.

Sony a déclaré que les précommandes de la PS5 s’étaient envolées qu’il n’y en aura pas pour tout le monde. En effet, les stocks se sont écoulés en seulement quelques heures, voire quelques minutes. Certains joueurs devront attendre jusqu’en 2021 avant de pouvoir mettre la main sur la console next-gen de l’entreprise nippone.

Source : Playstation