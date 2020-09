PS5 : le contenu de la boîte a fuité

La PS5 standard et la PS5 Digital Edition disposeront du même contenu dans leurs boîtes, selon un listing provenant d’un distributeur de Hong Kong.

Crédit : PS5 – Sony

L’analyste de l’industrie des jeux vidéo Daniel Ahmad a repéré les nouveaux détails de la PS5 dans la base de données d’un distributeur de Hong Kong. Le numéro de modèle indiqué pour la PS5 standard est CFI-1015A, tandis que la Digital Edition possède le numéro CFI-1015B.

Sony réserve ces trois premières lettres à toutes les consoles d’une même série. Par exemple, la PS4 originale a le numéro CUH-1000, celui de la version slim est CUH-2000 et celui de la PS4 Pro CUH-7000. Il semble que CFI sera la nouvelle désignation à trois lettres de la gamme PS5.

Selon l’image du distributeur la boîte des PS5 et PS5 Digital édition comprendra une manette sans fil DualSense, une base, un câble HDMI, un cordon d’alimentation, un câble USB et un manuel d’instructions, et bien sûr, la PS5 avec un SSD de 825 Go.

Ahmad rappelle que ces informations proviennent de Hong Kong. Il est donc possible que les accessoires inclus dans la boîte de la PlayStation 5 varient légèrement en fonction des régions.

La manette DualSense s’annonce comme étant une révolution. En effet, celle-ci aura un retour haptique généré par les effets sonores des jeux, et pourrait reconnaître automatiquement les joueurs.

Model numbers for PS5 and PS5 Digital Edition + box contents. pic.twitter.com/LntCOo5iae — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 11, 2020

Une présentation prévue le 16 septembre

PlayStation a déjà annoncé la date de présentation de sa future console. Celle-ci se tiendra le 16 septembre à 22h, heure française. Ce sera l’occasion pour les joueurs de découvrir le prix de la console. Fin août, Sony avait ouvert les inscriptions pour les précommandes de la console.

PlayStation 5 Showcase broadcasts live this Wednesday at 1pm Pacific Time: https://t.co/W4gkVp7pdv pic.twitter.com/Nn33RT0yki — PlayStation (@PlayStation) September 12, 2020

Source : Daniel Ahmad