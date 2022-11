PS5 : le prix de la manette DualSense en chute libre, profitez-en !

La DualSense © Sony

Il y a deux ans, la PS5 n’est pas arrivée seule sur le marché. Elle était agrémentée d’une nouvelle manette, la DualSense, qui a immédiatement séduit les joueurs. Celle-ci bénéficie de fonctionnalités qui favorisent l’immersion. On pense au retour haptique et ses vibrations dynamiques mais aussi aux gâchettes adaptatives qui offrent différents niveaux de tension en fonction des objets utilisés et des interactions en jeu.

La DualSense à prix cassé

Outre la PS5, il est aussi possible d’utiliser la DualSense sur vos iPad, iPhone et Mac grâce au PS Remote Play. La manette est également compatible avec les smartphones Android et les PC Windows (moyennant une connexion filaire). Du reste, la DualSense est équipée d’un haut-parleur mais aussi d’un accéléromètre et d’un gyroscope intégrés, idoines pour détecter les mouvements.

