PS5 : le ventilateur continuera d’être optimisé grâce à des mises à jour

Dans une interview avec la société japonaise 4Gamer, Yasuhiro Ootori, vice-président du département de conception mécanique de Sony, a dévoilé quelques détails sur le ventilateur de la PS5.

Ventilateur PS5 – Crédit : 4Gamer

L’énorme ventilateur présent dans la PS5 est responsable de sa taille imposante. On a pu apercevoir celui-ci pour la première fois lors du premier démontage de la console par Sony. Yasuhiro Otori de PlayStation a révélé que des optimisations auront lieu également après le lancement. Le ventilateur du système peut en effet être ajusté grâce à des mises à jour du micrologiciel.

La vitesse du ventilateur sera adaptée en fonction du jeu utilisé

Ootori explique qu’une fois que les jeux seront sortis pour la PS5, Sony recueillera des données sur la façon dont la console gère la chaleur. Ces données sont essentielles pour comprendre non seulement comment des millions de PS5 sont refroidies suivant le jeu vidéo utilisé, mais aussi la répartition de la chaleur au sein de la console dans différents scénarios.

Il explique également que « la PS5 a trois capteurs de température sur la carte mère pour contrôler la vitesse du ventilateur en fonction de la température interne de l’APU et de la température la plus élevée des trois capteurs de température. Ces paramètres de contrôle du ventilateur seront également mis à jour via des mises à jour en ligne. »

Sony recueillera donc les données de températures de millions de PS5 et adaptera la vitesse du ventilateur sur chaque jeu grâce à des mises à jour, tout au long de la vie de la console. On peut imaginer qu’à l’avenir, le ventilateur sera davantage mis à contribution sur un jeu AAA que sur un jeu indépendant.

D’après les premiers tests de la console, la PS5 serait ultra silencieuse. Cependant, il n’est pas impossible qu’après quelques mises à jour celle-ci devienne plus bruyante si Sony constate que la console n’est pas assez bien refroidie sur un jeu plus gourmand en ressources.

Source : 4gamer