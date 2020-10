PS5 : les accessoires précommandés seront livrés avant la console

Boîte de la manette DualSense de la PS5 -Crédit : Sony

Les joueurs qui ont précommandé des accessoires pour la PlayStation 5 vont avoir la bonne surprise de les recevoir plus tôt que prévu. Au lieu d’être disponibles à partir du 12 novembre 2020 comme la plupart des revendeurs l’indiquaient, ils vont finalement sortir le 30 octobre 2020.

Les accessoires de la PS5 sortent le 30 octobre aux États-Unis

Un utilisateur de Twitter sous le nom de Mike Y. a partagé une capture d’écran d’un message de PlayStation. Celui-ci l’informe que les accessoires seront expédiés plus tôt. Le site officiel de PlayStation US reflète déjà la nouvelle date de sortie des accessoires PS5, mais tous les revendeurs ne se sont pas encore mis à jour. Par exemple, la nouvelle manette DualSense est listée à 69,99 $ avec une date de sortie le 30 octobre sur le site officiel tandis que la page Amazon l’affiche toujours pour le 12 novembre.

En effet, la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition arrivent le 12 novembre aux États-Unis. Leur lancement en France et en Europe est prévu une semaine plus tard, le 19 novembre. Ainsi, nous ne savons pas encore si les accessoires seront également livrés plus tôt en France. Pour certains joueurs, cela ne change pas grand-chose. Les accessoires sont seulement compatibles avec la PS5, à l’exception du casque sans-fil PULSE 3D. Celui-ci que Sony nous avait fait découvrir dans un aperçu à 360° peut effectivement se connecter à la PS4.

Enfin, Sony se prépare activement au lancement de ses deux modèles de consoles next-gen. Nous vous annoncions hier que l’application PS Remote Play a été mise à jour pour prendre en charge la PS5. Elle permet de jouer à la console sur un autre appareil à distance.

Source : Screen Rant