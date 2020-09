PS5 : les précommandes sont à nouveau disponibles chez certains revendeurs aujourd’hui

Boîte de la PlayStation 5 – Crédit : Amazon

De nombreux joueurs veulent réussir à mettre la main sur une PS5, mais il n’y en a pas assez pour tout le monde, du moins pour le moment. Les premières précommandes se sont ouvertes le 17 septembre au matin, mais les stocks ont fondu comme neige au soleil en seulement quelques heures, voire quelques minutes pour certains revendeurs. Sony s’était alors excusé de la mauvaise organisation et avait promis de réapprovisionner les stocks pour les précommandes. Chose promise, chose due. Des consoles PS5 seront disponibles auprès de quelques revendeurs aujourd’hui dans la matinée.

La PS5 sera disponible chez Fnac et Cdiscount aujourd’hui

Vous avez donc une deuxième chance pour précommander une PlayStation 5 ou une PlayStation 5 Digital Edition. Nous ne savons pas exactement quelles seront les enseignes précises à reproposer la PS5 en précommande. Néanmoins, Fnac et Cdiscount ont tous deux confirmé sur Twitter que les consoles next-gen de Sony seront disponibles à la réservation sur leur site respectif dans la matinée.

GAMING 🎮 | 🚨 De nouvelles quantités de consoles #PS5 seront disponibles à la réservation sur https://t.co/o3xfobNOMt demain, vendredi 25 septembre 👌 https://t.co/OkjQv3CpFI pic.twitter.com/z3kJfLUNWq — Fnac (@Fnac) September 24, 2020

Nous sommes heureux de vous annoncer que de nouvelles quantités de consoles PS5 seront disponibles à la réservation sur notre site demain vendredi 25 septembre dans la matinée. pic.twitter.com/En5Ktq4DuU — Cdiscount (@Cdiscount) September 24, 2020

Nous n’avons pas non plus d’heure précise, donc restez en alerte sur les réseaux et rafraîchissez souvent les sites pour être parmi les premiers à ajouter la PS5 à votre panier aujourd’hui. D’ailleurs, si vous hésitez encore entre la PS5 et la PS4 Pro pour cette fin d’année, n’hésitez pas à consulter nos conseils vous listant les avantages d’acheter la PS4 Pro au lieu de la PS5 ainsi que les raisons pour partir directement sur la console next-gen.

Pour rappel, la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition sortiront le 19 novembre prochain. En plus d’être la plus grande console de l’histoire, la PS5 est aussi la console la plus chère de Sony. En effet, elle est vendue au prix de 499,99 € tandis que la PS5 Digital Edition qui est 100 % digitale coûte 399,99 €.

