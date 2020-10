PS5 : Non, Sony n’écoutera pas vos conversations privées en continu

La manette PS5 embarque les micros utilisés pour le chat vocal

Lorsque Sony a dévoilé la présence d’une fonction d’analyse des conversations sur le chat vocal en cours de jeu, une levée de boucliers a eu lieu contre une écoute généralisée, aussi bien sur PlayStation 4 avec la mise à jour 8.0 obligatoire que sur la PS5. Le constructeur nippon vient de faire le point aujourd’hui sur cette fonctionnalité et le malentendu qui règne.

Une modération qui protège la vie privée ?

Sony a été quelque peu maladroit en annonçant ses solutions pour endiguer violences verbales, menaces et insultes qui polluent certains jeux en ligne. Dans certains cas, ces harcèlements ont eu des conséquences désastreuses auprès de certains joueurs. Le constructeur a donc décidé de mettre en place un système de modération sur le chat vocal.

Or, certains joueurs ont vite fait le raccourci entre modération et analyse en temps réel des conversations. Gardant le souvenir d’Amazon et autres dont les assistants vocaux avaient tendance à répéter à qui voulait les entendre les conversations privées, il était en effet à craindre que Sony écoute toutes les conversations et analyse leur contenu intégral. Or, ce n’est pas le système qui est mis en place dans la si imposante PlayStation 5.

En effet, Sony vient de donner de nouveaux détails sur le fonctionnement de sa solution. Si la console enregistre bien les conversations du chat, ce n’est qu’une boucle des 5 dernières minutes qui est stockée. Lorsqu’un abus est constaté, le joueur victime (ou témoin ?) pourra alors chercher le passage en question dans ces 5 dernières minutes pour l’envoyer aux modérateurs. Ceux-ci recevront alors les 40 secondes sélectionnées ainsi que 10 secondes avant et 10 secondes après afin de comprendre le contexte de la phrase. Dans le cas d’un abus constaté, le joueur pourra être sanctionné.

