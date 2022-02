PS5 Pro : rumeurs, date de sortie et prix, ce qu’il faut savoir

PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Sony a eu une brillante idée en 2016. La PS4 a fait place à la PS4 Pro soit une « nouvelle » console à mi-chemin de sa durée de vie. Avec ce choix, le géant nippon s’épargne une nouvelle console à concevoir et reste dans la compétition face à un secteur à la forte croissance. Et selon certaines rumeurs, la PS5 va suivre cette voie. On parle d’une PS5 et il n’est pas trop tôt pour parler du sujet. Après tout, la console a plus d’un an. Il reste théoriquement une année à Sony pour lancer la PS5 Pro. Tour d’horizon des informations essentielles à son sujet.

Prix de la PS5 Pro ?

Quel prix pour la PS5 Pro ? C’est la question numéro une que se posent les joueurs. On peut calquer son possible tarif sur la PS4 Pro qui coûtait 100 euros environ de plus que sa grande sœur. Si le prix a évolué avec le temps, Sony a tout intérêt à ce que les joueurs déboursent plus pour une machine aux meilleures caractéristiques. La promesse de jeux bien plus beaux et performants.

Mais notons qu’au moment de la sortie de la PS4 Pro, le prix de la PS4 avait déjà baissé. On peut s’attendre à un scénario similaire pour la PS5. La console sera plus accessible qu’à l’heure actuelle mais surtout moins coûteuse.

Date de sortie de la PS5 Pro ?

Partons du constat que la PS4 Pro est arrivée deux ans après la sortie de la PS4. On peut imaginer un délai pareil pour la PS5 et un lancement en 2023, voir début 2024, pour sa version Pro. La console a été commercialisée en fin d’année 2020.

Il faudra néanmoins faire avec la pénurie de puces qui touche le marché de la tech. Sony ne peut toujours pas répondre à la forte demande et malgré des rumeurs d’une amélioration de la situation, toujours rien. Le délai de deux ans pourrait donc être repoussé !

Pour obtenir la PS5 à un prix décent, il faut toujours batailler. Alors forcément, la date de sortie semble un peu floue pour la version Pro.

Possible design de la PS5 Pro ?

La PS5 Pro sera-t-elle servie dans le même écrin que la PS5 ? La console est très imposante et certains joueurs espèrent une conception moins massive. Sony pourrait avoir trouvé la solution deux ans après le lancement de sa machine pour réduire un peu sa taille. En revanche, embarquer une meilleure fiche technique peut également signifier une grosse PS5 Pro. Deux options bien différentes se présentent donc.

La PS5 Pro devrait conserver le design de la PS5. Une nouvelle fois, il ne s’agit pas de lancer une sorte de PS6 mais d’offrir une mise à jour matérielle à la machine.

Quelles caractéristiques pour la PS5 Pro ?

D’après plusieurs rumeurs, la PS5 embarquerait un affichage en 8K. Une technologie dont ne bénéficie pas l’actuelle console. En plus de cet ajout, on parle d’un APU AMD, de nouveaux IP CPU/GPU en plus d’une architecture RDNA et Zen pour un processeur gravé en 5 nm.

Ajoutez à cela le FidelityFX Super Resolution d’AMD pour une image en HD à chaque frame. Avec cette technologie, la PS5 Pro profiterait d’un rendu encore plus fluide.