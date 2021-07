PS5 : « Project C », un jeu mystérieux d’Electronic Arts découvert sur Amazon avant l’EA Play Live

À seulement quelques heures du coup d’envoi du dernier EA Play Live du mois de juillet, un nouveau jeu fait parler de lui. Nous n’avons presque aucune information à son sujet, mais les joueurs s’attendent déjà à le découvrir aujourd’hui. Vous pourrez d’ailleurs suivre l’EA Play Live ce soir, jeudi 22 juillet, à 19h.

Le jeu Project C pour la PS5 sur Amazon – Crédit : @_Tom_Henderson_ / Twitter

Le nouveau jeu mystérieux se dénomme « Project C ». Il est développé par Electronic Arts et il sortira sur la PS5. Nous ne pouvons pas encore confirmer s’il s’agit d’une exclusivité pour la console next-gen de Sony, d’autant plus que beaucoup d’exclusivités PS5 sortent aussi sur PS4 afin de ne pas abandonner les 110 millions de joueurs de la console.

« Project C », quel est ce jeu qui sortira sur PS5 ?

La découverte de Project C sur Amazon a été faite par Tom Henderson de DualShockers sur Twitter. Vous pouvez retrouver la photo de la page du jeu ci-dessous dans le tweet. Bien entendu, il n’y a aucune image et pas de description à propos du jeu. Comme Tom Henderson l’a précisé, « la date de sortie est un placeholder ». À titre d’information, un placeholder est utilisé pour afficher du texte par défaut. Ce n’est donc pas la véritable date de sortie de Project C.

A new game by EA called "Project C" has been listed on Amazon UK 🧐



The release date is a placeholder.https://t.co/f9y28HsA3t pic.twitter.com/ivL30DwGcC — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 21, 2021

Ce n’est pas rare pour les boutiques en ligne comme Amazon de préparer les pages de produits qui ne sont pas encore annoncés. Ces pages ne sont pas référencées à l’avance. Elles sont mises à jour dès que le produit, en l’occurrence le jeu, est officiellement présenté. Ainsi, il y a de fortes chances que la page Amazon de Project C soit complétée dès que le jeu sera annoncé à l’EA Play Live ce soir. D’ailleurs, le jeu mystère « Cow » qui avait été découvert dans la base de données du PS Store était bel et bien le nom de code de Diablo II : Resurrected qui sortira le 23 septembre prochain.

Bien entendu, nous ne pouvons pas assurer que Project C fera bel et bien partie des annonces d’Electronic Arts. D’ailleurs, le studio américain qui s’est récemment fait pirater se fiche totalement des menaces des hackers. En tout cas, nous nous attendons à voir ce soir du gameplay de Battlefield 2042, Apex Legends et Lost in Random. Cependant, Mass Effect, Dragon Age, Star Wars et Skate 4 seront tous absents de l’EA Play Live.

Source : ComicBook