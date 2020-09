PS5 : Sony a confirmé qu’il n’y aura pas d’annonce cette semaine

Capture d’écran de Marvel’s Spider-Man : Miles Morales sur la PS5 – Crédit : Sony

La PlayStation 5 est un sujet plutôt sensible sur Internet en ce moment. Nous ne comptons plus les leakers pensant avoir des sources très fiables qui propagent des soi-disant fuites totalement improbables. Il y a un peu plus d’une semaine, une fuite de 4chan relayée sur Reddit affirmait que Sony avait prévu un évènement de grande ampleur pour la PS5 ce mercredi 9 septembre. Cette date correspond au 25e anniversaire du lancement de la PS1 aux États-Unis.

Une semaine consacrée au PlayStation VR, et non à la PlayStation 5

À en croire la fuite, il fallait s’attendre à une révélation complète de la console next-gen, y compris son prix, sa date de sortie, ses fonctionnalités, etc. Sony en aurait profité pour lancer les précommandes pour lesquelles les inscriptions sont déjà ouvertes aux États-Unis. La firme japonaise aurait également présenté du gameplay de 10 jeux first-party tels que Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Godfall et Demons Souls.

En règle générale, il faut toujours prendre ce genre de fuites avec des pincettes, et encore plus quand elles proviennent de 4chan. Sony a officiellement confirmé sur son blog qu’il n’y aura pas de « nouvelles liées à la PS5 ».

En effet, cette semaine est uniquement dédiée au casque de réalité virtuelle PlayStation VR avec lequel Dreams est désormais compatible. Du 9 septembre au 23 septembre, de nombreux jeux PS VR vont être soldés sur le PS Store. Au cours de la semaine, Sony présentera les prochains titres à venir sur le casque de réalité virtuelle. Des annonces qui s’annoncent donc très intéressantes, mais rien au sujet de la console next-gen. Il faut encore patienter avant de découvrir le prix et la date de sortie des consoles. La PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Digital Edition sont toutes deux attendues pour la fin d’année.

Source : TechRadar