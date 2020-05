PS5 : Sony pourra-t-il présenter sa console « début juin » ?

Alors que la date du 4 juin pour la présentation de la PlayStation 5 a été repoussée, Sony pourrait-il conserver une date début juin ? Un faisceau d’éléments l’indiquer sans que la date précise ne soit connue, pas plus d’ailleurs que la présence ou non de la console.

Crédits : Sony

Une chose est sûre : la présentation officielle de la PlayStation 5 n’a jamais été aussi proche. Toutefois, connaître la date précise est plus difficile. S’il y a quelques semaines, elle était annoncée pour juillet par le magazine officiel, plus récemment, les informations de Venture Beat en faisaient état pour le 4 juin. Mais voilà que la date vient de changer à nouveau.

Line-up, design, date, etc. : encore beaucoup d’inconnues

En effet, le site est revenu sur la date du 4 juin pour annoncer que, d’après ses sources, Sony avait décidé de changer la date et cherchait à replanifier l’évènement. De plus, il se pourrait bien que le contenu de la présentation soit allégé, même s’il devrait rester « significatif » d’après Jeff Grubb de Venture Beat. En effet, il semble que ce délai pose des problèmes à certains éditeurs tiers qui devaient voir leurs titres annoncés pendant cette grand-messe.

Bien que l’on ignore toujours si l’esthétique de la console sera enfin dévoilée début juin, Jeff Grubb pense que la console sera montrée avant le State of Play prévu pour le mois d’août. Concernant les jeux, les fans avaient bon espoir d’une annonce grandiose mêlant jeux maison et jeux tiers. Après tout, on sait depuis la présentation de l’Unreal Engine 5 par Epic Games de quoi la PS5 sera capable graphiquement.

Toutefois, il n’y a plus rien de certain. Si les jeux Sony devraient bien être présentés, les éditeurs tiers qui avaient prévu de commencer leur plan de communication dès le 5 juin vont se retrouver dans l’embarras. Globalement, on pourrait s’attendre aux suites de Horizon Zero Dawn et de Marvel’s Spider-Man et peut-être un nouveau Crash Bandicoot. Du côté des éditeurs tiers, on espère Godfall et le nouveau Call of Duty.

Source : BGR