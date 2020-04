PS5 : Sony présentera sa console le 4 juin, révèle un journaliste de VentureBeat

Depuis les annonces de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, c’est Microsoft qui mène la danse sur la scène médiatique. D’abord avec la présentation surprise du design de sa console next-gen aux Game Awards en décembre dernier, puis en révélant la fiche technique de la Xbox Series X. Les rôles pourraient s’inverser, tout indique que Sony est sur le point de révéler le design de la PS5 et les titres qui l’accompagneront à son lancement. Le magazine officiel PlayStation l’annonçait déjà pour juin ou juillet, le journaliste Jeffrey Grubb de VentureBeat précise que la présentation aura lieu le 4 juin.

Concernant la date de présentation de la PlayStation 5 et de son lineup de lancement, Jeffrey Grubb donne une réponse sobre et pleine d’assurance sur resetera : « actuellement prévu pour le 4 juin ». Si la date se confirme, Sony est pour le moment le seul à prévoir un évènement au moment où devait se tenir l’E3 2020. Une échéance de plus en plus crédible et certainement planifiée de longue date, la firme nippone avait en effet annoncé qu’elle ne participerait pas à l’E3 pour probablement dévoiler sa console en marge du salon. Reste à connaître la position de Microsoft qui ne devrait pas tarder à réagir en organisant une conférence en remplacement de l’Xbox E3 habituel pour présenter les titres de Xbox Series X.

Présentation de la PS5 le 4 juin, à quoi s’attendre ?

Le design de la PS5 devrait être au centre de la présentation avec certainement un mot de Sony sur le facteur de forme de la console, l’occasion de mettre un terme aux rumeurs de surchauffe de la PlayStation 5. On s’attend également à ce que la firme présente une partie des titres prévus pour son lancement ou pour les mois suivants, avec peut-être des exclusivités inédites telles qu’un nouveau Crash Bandicoot. Sony pourrait également nous rassurer à propos de la rétrocompatibilité partielle de la PS5. Concernant la date, le prix ou le lancement d’une éventuelle PlayStation 5 Pro, Sony va certainement nous laisser sur notre faim en réservant ces informations pour plus tard.

