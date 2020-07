PS5 : Sony répond aux fuites qui entourent la sortie de sa future console

Crédits : Sony

Avant la sortie de chaque smartphone, jeu vidéo et bien entendu console, les fuites et bruits de couloir ont tendance à se multiplier et avec elles les fausses informations. Si la plupart des éditeurs choisissent de les ignorer, Sony vient d’en démentir certaines.

Non, la PS5 ne fera pas l’objet d’une mise en vente surprise

Les dates de sortie et les prix de vente de la PlayStation 5 et de sa concurrente la Xbox Series X sont au centre de toutes les attentions, surtout que la production de la Xbox One est maintenant stoppée. Cela provoque des vagues de fuites, de bruits de couloirs, mais aussi de fausses informations. Récemment, Twitter s’est enflammé après qu’un analyste a annoncé que le prix serait dévoilé le 13 juillet et que les précommandes commenceraient le même jour.

Lors d’une interview par le directeur de Godfall qui a récemment pu mettre les mains sur la manette, Eric Lempel, directeur marketing de PlayStation, s’est vu poser la question de cette possibilité d’un lancement surprise des précommandes. Il a répondu qu’au contraire Sony annoncerait à l’avance leur lancement : « Nous allons, à un moment donné, vous annoncer quand vous pourrez précommander la PS5. Alors, s’il vous plaît, ne pensez pas que vous avez besoin de courir faire la queue quelque part en attendant d’en savoir plus ».

Car c’est bien ce qui s’est passé à suite des tweets de Roberto Serrano, comme l’explique Eric Lempel : « J’ai reçu des messages disant “Des gens sont en train de faire la queue devant nos boutiques” et nous ne savions pas pourquoi ». Heureusement, cela s’est visiblement passé plus calmement que pour la mise en vente de la PS4 à 95 euros à LIDL. La prochaine fois que la page Amazon de la console sera mise à jour, il conviendra donc de confirmer que cela fait suite à une annonce officielle et pas à un simple bruit de couloir.

Source : BGR