PS5 : Sony révèle les dates de sortie de Project Athia, Stray, Ghostwire Tokyo, Pragmata et autres jeux

Jim Ryan lors de la conférence de presse de Sony au CES 2021 – Crédit : Sony

À l’occasion de la première journée du CES 2021 qui est virtuel cette année, Sony a tenu sa conférence de presse. La firme nippone a d’abord présenté ses innovations en termes de technologies comme les nouveaux téléviseurs BRAVIA XR dotés d’un processeur avec intelligence cognitive avant de dédier quelques minutes de la conférence à la PlayStation 5. La console next-gen qui propose notamment la 4K à 60 FPS est sortie il y a presque deux mois, mais son stock reste encore très limité dans le monde.

Project Athia est attendu pour janvier 2022 tandis que Pragmata prend du retard

Lors des quelques minutes consacrées à la PS5, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a tenu à rappeler que la console next-gen est le lancement le plus réussi de la firme. Selon lui, c’est aussi le plus gros lancement de console de tous les temps, tous constructeurs confondus. Jim Ryan est également revenu sur l’adaptation cinématographique de Uncharted avec Tom Holland et l’adaptation en série HBO de The Last of US avec Craig Mazin à la production.

Après la prise de parole de Jim Ryan et quelques extraits des jeux à venir, Sony a discrètement révélé les dates de sortie des titres les plus attendus :

Ratchet & Clank : 2021 ;

Horizon Forbidden West : 2021 ;

Returnal : 19 mars 2021 ;

Pragmata : 2023 ;

Solar Ash : juin 2021 ;

Kena Bridge of Spirits : mars 2021 ;

Stray : octobre 2021 ;

Ghostwire Tokyo : octobre 2021 ;

Little Devil Inside : juillet 2021 ;

Project Athia : janvier 2022 ;

Hitman 3 : janvier 2021.

Les dates de sortie de plusieurs jeux PS5 révélées lors du CES 2021 – Crédit : Sony

Nous connaissions déjà certaines de ces dates de sortie telles que celle de Hitman 3 le 20 janvier. Néanmoins, c’est la première fois que nous découvrons le mois de sortie de Project Athia, Stray et Ghostwire Tokyo. D’ailleurs, on peut aussi noter que Pragmata, le jeu de Capcom annoncé en juin 2020, a pris du retard puisqu’il était initialement prévu pour 2022.

Source : Kotaku