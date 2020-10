PS5 : Sony va standardiser la validation par X sur la DualSense

Pour les joueurs PlayStation occidentaux, y compris les français, il est bien naturel de valider une action ou une commande avec le bouton X. Un geste qui semble inscrit dans notre code génétique tant il est normal. Quiconque possède une Nintendo Switch a pu s’en rendre compte, puisque le bouton de validation de cette dernière est situé par défaut sur la droite, équivalent du « O » sur PlayStation, utilisé par défaut au Japon. Un changement qui déroute au premier abord. Aujourd’hui, ce sont les japonais qui vont devoir changer leurs habitudes, puisque le bouton X va devenir un standard mondial pour valider une commande sur PS5.

La manette DualSense. Crédits : YouTube/4Gamers

Sony, le constructeur japonais de la PS5, a donc décidé de standardiser le mode de validation à l’occidentale. Lors de la prise en mains de la PlayStation 5 par des youtubeurs japonais, ces derniers ont beaucoup discuté à ce sujet. En effet, au Japon, le bouton de validation par défaut est « O ». De plus, le bouton de validation est placé au même endroit sur la Nintendo Switch. Cet emplacement est donc un double standard pour les japonais.

La validation par « O » sur PlayStation, une ancre culturelle pour les japonais

Cela semble même encore plus logique quand on sait que le symbole « O », pour les japonais, signifie « correct », et le signe « X », « incorrect ». Cela rend donc naturel pour les japonais d’utiliser le « O » pour valider, et le « X » pour invalider ou revenir en arrière. Utiliser le bouton « X » n’est donc pas naturel pour les joueurs nippons.

Une décision de Sony qui pourrait faire parler au Japon, la firme étant japonaise. La division PlayStation étant cependant majoritairement gérée par les équipes américaines, on peut comprendre que la firme ait préféré s’adapter à la majorité des joueurs, plutôt que de privilégier l’aspect culturel. Outre le fait de rendre la commande standard au niveau mondial, cela permettra notamment de faciliter la vie des développeurs, qui devaient jusqu’ici prendre en compte ces préférences régionales.

