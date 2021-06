PS5 : testez ses nouvelles fonctionnalités avant tout le monde avec son programme bêta

La PS5 va bientôt recevoir une nouvelle grosse mise à jour. En amont de celle-ci, Sony annonce son premier programme bêta du logiciel système de la PS5. « Plus tard dans l’année, nous avons prévu une importante mise à jour système riche en nouvelles fonctionnalités et nous aimerions que vous nous aidiez à la tester ! », indique sur le blog PlayStation Hideaki Nishino, Senior Vice President Platform Planning & Management.

A lire aussi > Notre test de la PS5, la console 4K innovante qui renouvelle PlayStation

PS5 – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Ce programme est accessible par tous les joueurs âgés de plus de 18 ans. Plusieurs pays sont sélectionnés, parmi lesquels la France. Aucun besoin d’être abonné au PlayStation Plus pour en bénéficier. Pour s’inscrire, il suffit de posséder une PS5, une connexion Internet et un compte PSN.

Les bêta de la PS5 accessibles à tous

Ce programme bêta permet aux joueurs inscrits de profiter des nouvelles améliorations de la PS5 en avance. En contrepartie, ils pourront effectuer des rapports à Sony sur leur expérience. A noter bien évidemment que, s’agissant de bêta, les joueurs sont susceptibles de rencontrer des bugs durant leurs sessions. On est dans la même approche qu’une bêta d’Android ou d’iOS, par exemple. Ainsi, à tout moment, l’utilisateur peut choisir de rétropédaler et revenir sur la dernière version stable du système.

Les inscriptions au programme bêta de la PS5 sont déjà ouvertes à cette adresse. Attention, l’inscription ne donne pas un droit direct d’accès. Seule une sélection de joueurs seront acceptés et « le choix des participants sera à l’entière discrétion de SIE ». « Si vous êtes sélectionné pour participer au programme, vous recevrez un e-mail contenant les instructions pour télécharger la version bêta du prochain logiciel système », précise le post du blog PlayStation. De plus, en participant à ce premier programme bêta, vous serez ensuite automatiquement inscrits sur les prochaines bêta du logiciel de la PS5.

Découvrir les nouvelles fonctions de la PS5 avant tout le monde

L’idée de ce programme est très intéressant. De nombreuses fonctionnalités restent inactives sur la nouvelle console de Sony. On pense notamment au VRR (Variable Refresh Rate) qui permet de synchroniser le taux de rafraichissement de l’écran au taux d’images par seconde envoyé par la carte graphique.

Lors de la dernière mise à jour majeure de la PS5, en avril dernier, on avait eu droit à des nouvelles fonctions sociales, à des options de personnalisation améliorées, mais surtout à la possibilité d’utiliser un support externe pour stocker ou installer ses jeux. Une solution que nous avons d’ailleurs testé afin de déterminer s’il valait mieux utiliser un disque dur ou un SSD avec la PS5.

A côté de cela, la PS5 souffre encore et toujours de pénurie. Disponible au compte-goutte, elle ne devrait pas se retrouver en masse dans les magasins avant 2022. Sony a d’ailleurs commencé à s’organiser face aux scalpers qui achètent les rares unités disponibles avec des bots informatiques afin de les revendre à prix d’or par derrière.

Source : PlayStation Blog