PS5 : un State of Play le 2 février avec Gran Turismo 7 !

Enfin ! Après de longs mois d’attente, Sony vient d’annoncer un nouveau State of Play qui aura lieu le 2 février 2022 à 23 heures, heure de Paris. On vous dit tout ce à quoi il faut s’attendre ici.

State of Play 2 février 2022 © Sony

Sony sait se faire attendre. Après de nombreux bruits de couloir et autres rumeurs en tout genre, la firme nippone vient d’annoncer un nouveau State of Play qui aura lieu le 2 février 2022 à 23 heures, heure de Paris. Au programme : Gran Turismo 7, mais aussi et peut-être le PSVR 2, Horizon 2, God of War 2, ou encore, le jeu sur Harry Potter, Hogwarts Legacy.

Un nouveau State of Play avec Gran Turismo 7 à l’honneur

Comme l’indique Sony dans un post de blog, il faudra s’attendre à plus de 30 minutes de nouvelles images et d’informations sur le gameplay de Gran Turismo 7, que l’on aurait dû avoir, pour rappel, dès le lancement de la PS5. À ce sujet, si vous l’avez manqué, les équipes de Polyphony Digital ont diffusé une vidéo sur le jeu le 22 janvier dernier. Le titre promet des visuels époustouflants grâce à la puissance de la PS5, tout en prenant en charge les déclencheurs adaptatifs de la DualSense et l’audio 3D.

Ce nouvel événement serait peut-être l’occasion pour Sony de dévoiler son futur casque de réalité virtuelle, le PSVR 2, très attendu par les fans. Mais également l’occasion pour la firme japonaise d’évoquer la sortie de God of War: Ragnarök en 2022, qui se fera exclusivement sur PS5. Le jeu très prometteur, basé sur l’univers de Harry Potter et qui semble être tombé dans l’oubli Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, pourrait lui aussi refaire surface, tout comme Horizon Forbidden West, attendu pour rappel le 18 février 2022.

Bien évidemment, Sony pourrait bien nous réserver d’autres surprises. Quoi qu’il arrive, il ne reste plus que 48 heures à patienter. Vous pourrez retrouver le State of Play en direct sur la chaîne PlayStation de YouTube, mais aussi sur Twitch. Et vous, quel est le jeu ou la nouveauté que vous attendez le plus ?

Source : Sony